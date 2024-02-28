İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği sis nedeniyle durduruldu - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği sis nedeniyle durduruldu

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu.

28.02.2024 09:51  Güncelleme: 09:54
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin sis nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındığı duyuruldu.

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği sis nedeniyle durduruldu

KENT GENELİNDE SİS ETKİLİ OLUYOR

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan sis, Boğaz'ın kuzey bölgeleri ile Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri çevresinde yoğunlaşıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü civarı ile Esenyurt, Büyükçekmece, Sultangazi ve Ümraniye'de de sis yer yer etkisini gösteriyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken, trafikte bazı noktalarda aksamalar yaşanıyor.

İstanbul Boğazı\'ndaki gemi trafiği sis nedeniyle durduruldu
Kaynak: AA

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