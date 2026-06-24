İstanbul Boğazı'nda Sondaj Platformu Geçişi - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda Sondaj Platformu Geçişi

24.06.2026 08:48
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350 metrelik sondaj platformu iskelesi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı, trafik kapatıldı.

İSTANBUL Boğazı'ndan toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi geçiş yapıyor.

İtalya'dan Romanya'ya giden ve Liberya bayraklı açık deniz römorkörü 'PACIFIC DUCHESS' tarafından yedeklenerek çekilen toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi, saat 06.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Gemiye boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) römorkörleri eşlik etti. Sondaj platformunun geçişi sırasında İstanbul Boğazı geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Kaynak: DHA

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