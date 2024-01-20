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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'da Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak - Son Dakika
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'da Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'da düzenlenecek olan Yeşilpınar Evleri 2. Etap Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak. Aynı gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın, Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'nin açılışına katılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan\'da Anahtar Teslim Töreni\'ne katılacak
20.01.2024 - 08:13,
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ANKA HABER AJANSI 20 OCAK 2024 GÜNDEMİ

11.00: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'da; Yeşilpınar Evleri 2. Etap Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)

14.00: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın; Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'nin açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'da Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak - Son Dakika
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