ANKA HABER AJANSI 20 OCAK 2024 GÜNDEMİ
11.00: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'da; Yeşilpınar Evleri 2. Etap Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)
14.00: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın; Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'nin açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)
ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'da Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak - Son Dakika