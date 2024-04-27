İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5 yaşındaki çocuğun boğulmasıyla ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5 yaşındaki çocuğun boğulmasıyla ilgili soruşturma başlattı

Geniş Video İzle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Küçükçekmece'de su birikintisine düşerek boğulan 5 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili kendi bünyesinde idari soruşturma başlattı. Sorumlulukları olan personelin ifadeleri alındı ve çalışma yapılan alanın güvenlik tedbiri alınıp alınmadığıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

27.04.2024 19:07  Güncelleme: 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - 5 yaşındaki Edanur Gezer'in Küçükçekmece'de Menekşe Sahil Parkı'nda su birikintisine düşerek boğulması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) açıklama yaptı. Açıklamada "İBB de olayla ilgili kendi bünyesinde idari soruşturma başlattı. Sorumlulukları olan personelin ifadeleri alındı. Çalışma yapılan alanın etrafında güvenlik tedbiri alınıp alınmadığıyla ilgili soruşturma başlatıldı" denildi.

Küçükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı içerisinde yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili İBB kendi bünyesinde soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi.

"26 Nisan 2024 tarihinde saat 11.30 sularında iş makinalarıyla kazı çalışması başlatıldı. Çalışma devam ederken, aynı gün saat 16.05'de bir ailenin park içerisinde çalışma yapılan alana yakın bir noktada, mangal yakıp piknik yaptığı tespit edildi. Parktaki güvenlik görevlileri aileyi uyardı. Uyarıya aldırış etmeyen aile pikniğe devam etti. Güvenlik görevlileri yetersiz kalınca İBB Zabıta ekiplerine haber verildi. Zabıta ekipleri ihbar üzerine parka geldi. Parkta ateş yakmanın yasak olduğunu, aileye ileten zabıta, pikniğin sonlandırılmasını istedi. O sırada 5 yaşındaki kız çocuklarının kayıp olduğunu fark eden aile, zabıtadan yardım istedi.Aramalar ailenin piknik yaptığı alana 7-8 metre mesafedeki balçık alanda yoğunlaştırıldı. Gün içerisinde çalışma yapılan alanda oluşan 136 santimetre derinliğindeki su birikintisi kontrol edildi. 5 yaşındaki kayıp kız çocuğunun kazı içerisinde oluşan su birikintisinde olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polisin ve adli makamların soruşturması sürerken, çocuğun kesin ölüm sebebi, Adli Tıp Kurumu raporuyla ortaya çıkacak.

"İBB KENDİ BÜNYESİNDE SORUŞTURMA BAŞLATTI"

İBB de olayla ilgili kendi bünyesinde idari soruşturma başlattı. Sorumlulukları olan personelin ifadeleri alındı. Çalışma yapılan alanın etrafında güvenlik tedbiri alınıp alınmadığıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Varsa ihmali olan personelle ilgili alınacak idari kararların kamuoyuyla eksiksiz paylaşılacağını, evladımızın ölümünden derin bir üzüntü duyduğumuzu belirtir, başta ailesi olmak üzere tüm İstanbullulara başsağlığı dileriz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5 yaşındaki çocuğun boğulmasıyla ilgili soruşturma başlattı
Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Küçükçekmece, İstanbul, Soruşturma, Kaza, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5 yaşındaki çocuğun boğulmasıyla ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:35 Gözyaşlarıyla sahayı terk etti Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi Gözyaşlarıyla sahayı terk etti! Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi
19:27 Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti
17:58 Canlı anlatım Derbide ikinci gol geldi Canlı anlatım! Derbide ikinci gol geldi
17:20 İYİ Parti’de tarihi kurultay Seçim 3. tura kaldı İYİ Parti'de tarihi kurultay! Seçim 3. tura kaldı
17:02 Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in kızıyla eşleşti Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in kızıyla eşleşti
20:06 Beşiktaş 10 kişi İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon Beşiktaş 10 kişi! İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon
19:21 Buse Naz Çakıroğlu, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu Buse Naz Çakıroğlu, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu
18:57 Çin’de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi Çin'de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
18:29 İsmail Kartal’dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı İsmail Kartal'dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı?
17:36 Kadıköy’de deniz taksi ile kano çarpıştı, bir kadının ayağı koptu Kadıköy'de deniz taksi ile kano çarpıştı, bir kadının ayağı koptu
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı
16:45 Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti
16:00 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na Şekip Mosturoğlu seçildi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 20:47:24. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5 yaşındaki çocuğun boğulmasıyla ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement