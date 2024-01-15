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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bekar Deresi Islahı ve Çengelköy Çevre Projesi'nin temelini attı - Son Dakika
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bekar Deresi Islahı ve Çengelköy Çevre Projesi'nin temelini attı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Bekar Deresi Islahı ve Çengelköy Çevre Projesi'nin temel atma töreni düzenlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, törende yaptığı konuşmada, İstanbul Boğazı'na dökülen atık su sorununu önemsediklerini ve çevreyi koruma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. İmamoğlu, ayrıca İstanbul genelinde su baskınlarına çözüm bulduklarını ve bu yatırımlara milyarlarca lira harcadıklarını ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bekar Deresi Islahı ve Çengelköy Çevre Projesi\'nin temelini attı
15.01.2024 - 14:58,
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımına başlanan "Bekar Deresi Islahı ve Çengelköy Çevre Projesi"nin temel atma töreni yapıldı.

Üsküdar Çengelköy'de düzenlenen törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Boğazı'na dökülen atık su meselesini önemsediklerini söyledi.

Kentte 31 noktada Boğaz'ı, Haliç'i ve Marmara Denizi'ni koruma çalışmalarının devam ettiğini dile getiren İmamoğlu, "Yağmur suyu hatları ile atık su hatlarını ayırıyoruz. Bu önemli bir çevreci adımdır. Yağmur suyu hatlarının doğal bir biçimde denize ya da barajlarımıza akıtılmasını sağlamak, çevreyi korumanın önemli adımlarından birisidir. Bu aynı zamanda atık su arıtma tesislerimizin yükünü de hafifleten bir durumdur." diye konuştu.

İstanbul genelinde kronikleşen su baskınlarının olduğu 130 noktaya çözüm bulduklarına dikkati çeken İmamoğlu, bu yatırımlara milyarlarca lira harcadıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve beraberindekiler, sahnedeki ekrandan proje kapsamındaki çalışmaları izledi.

İmamoğlu, daha sonra Kısıklı'daki Yuvamız Çocuk Etkinlik Merkezi'ni ziyaret edip öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: AA
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