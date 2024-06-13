İstanbul Büyükşehir Belediyesi: İstanbul Kurban Bayramı'na Hazır

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(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Ekipler, bayram süresince kentte olumsuzluk yaşanmaması için 7/24 teyakkuz halinde çalışacak. İstenmeyen görüntülerin oluşmaması için de denetimleri arttırarak sürdürecek. İBB, bu yıl 5 modern kurban satış ve kesim tesisiyle İstanbulluların hizmetinde olacak. Bayram süresince kaçan kurbanlıklar için Boğa Yakalama Timleri kuruldu. Ayrıca bayramda kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine İBB'ye ait toplu ulaşım ücretsiz hizmet verecek.

İBB, kurban bayramına sayılı günler kala hazırlıklarını tamamlandı. Bu yıl 16-19 Haziran tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı süresince İstanbulluların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için ekipler 7/24 teyakkuz halinde görev alacak.

"İBB'ye ait 5 modern tesis hizmette"

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl, İBB'ye ait; Avrupa yakasında 2, Anadolu yakasında 3 olmak üzere toplam 5 tesiste kurban satış ve kesim hizmeti verilecek. Modern barınma ve kesimhanelerin bulunduğu tesislerde, hizmetleri hızlandırmak için en son teknolojiden yararlanıldı. Arızalara karşı ekipler hazır bekletilecek. Kesilen kurban etlerinin paketlenmesi için vatandaşlara 240 bin hijyenik kurban poşeti hazırlandı ve ücretsiz olarak dağıtılacak. Tesislerin içerisinde mescit, lavabo, tuvalet, dinlenme alanları ve mobil büfe gibi tüm ihtiyaçların karşılanacağı sosyal alanlar da bulunuyor. İBB'ye ait 7 bin büyükbaş, 4 bin küçükbaş olmak üzere toplam 11 bin hayvan kapasiteli kurban satış ve kesim alanları şöyle; Avrupa yakasında Alibeyköy- Eyüpsultan, Kayaşehir- Başakşehir, Anadolu yakasında Paşaköy- Sancaktepe, Ferhatpaşa- Ataşehir, Kurnaköy-Pendik

"Kurban mobil uygulamasıyla bilgiler cepte"

İBB tarafından hizmete sunulan Kurban Mobil Uygulaması ile İBB'ye ait kurban satış ve kesim yerleri kolaylıkla bulunabilecek. Kurbanlık hayvanların kontrollerinin yapılabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden alınan hayvan küpe kayıtları da uygulamanın içerisinde yer alıyor. IOS ve Android marketlerden ücretsiz indirilebilen uygulama ile İBB'nin tesislerinde kurbanlarını kestirecek vatandaşlara yönelik bilgilendirmeler de yapılacak. Ayrıca uygulamaya İstanbul Senin uygulaması üzerinden de ulaşılabilecek ve vatandaşlar kurban kesim sırasını takip edebilecek. Öte yandan İBB kurban satış ve kesim alanlarında ücretsiz ve sınırsız internet hizmeti de verilecek.

Boğa timi görev başında

İBB, kaçan kurbanlıklar için Boğa Yakalama Timleri kurdu. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü hayvan bakımevlerinde hazır olarak bekletilecek ekipler, ihbar üzere kaçan hayvanları yakalayıp sahibine teslim edecek. İBB Zabıta ekipleri de, İBB'ye ait kurban satış ve kesim alanlarında 24 saat esası ile görev başında olacak. Belirlenen alanlar dışında kesim yapılmamasına yönelik denetimler gerçekleştirecek. Zabıta ekipleri, İstanbulluların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için İstanbul genelindeki denetimlerini sürdürecek.

Kurbanlık alanlara denetim

1 Haziran'dan itibaren kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi ile birlikte İBB ekipleri, kent genelindeki kurban satış alanlarında denetim yapıyor. İBB, kurban satış ve kesim yerlerini denetleyerek İl Kurban Komisyonu'na görüş bildiriyor.

"Hijyen ekipleri hazır"

İBB ekipleri, kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi ile birlikte karasinek larva ve erişkin mücadelesi çalışmalarına da başladı. Bayrama kadar geçen sürede günlük periyotlarla kurban satış alanları kontrol edilerek gerekli müdahaleler yapılacak. İBB Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü ekiplerince de mekanik süpürme, yıkama ve elle temizlik çalışmaları yapılmaya başladı. Alana kurbanlıkların gelmesi ve kurban bayramı süresince de temizlik çalışmaları devam edecek. İstanbul'un tüm ana arterlerinde meydanlarda alt ve üst geçitlerde 1.100 elle süpürme personeli ve ortalama günlük 100 araç ile temizlik çalışmaları yapılacak. Ayrıca, Kurban Bayramı öncesinde selatin camiler, bazı merkezi camiler ve mezarlıklarda temizlik çalışmaları yapılacak.

Toplu ulaşım ücretsiz

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 16-19 Haziran arasını kapsayan 4 günlük bayram süresince, İBB'ye ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları gerekli hallerde ek seferler koyacak. İBB Deniz Taksileri ise 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Bayram boyunca, Kuzguncuk İskelesi, Moda İskelesi, Kadıköy İskelesi, Beşiktaş İskelesi ve Çubuklu Arabalı Vapur iskelelerinde yer alan vapur kafeler de hizmette olacak.

" İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı kampanyasın yoğun ilgi"

Öte yandan, İBB İstanbul Vakfı'nın her yıl düzenlediği Kurban Bağışı Kampanyası'na başladığı günden bu yana, 13 Haziran itibariyle 3.176 hisse bağışı yapıldı. Toplam 44 milyon 464 bin TL bağış toplanan kampanya ile binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşılacak. İBB İstanbul Vakfı tarafından yürütülen Kurban Bağış kampanyasında geçtiğimiz 4 yıl içinde et konserve, ilikli kemik suyu, işkembe ve paça çorbası olmak üzere 4 ayrı ürün ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Böylece 4 yılda 800 bin aileye ulaşılmış oldu.