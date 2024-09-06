İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan 'Solo Botter: Nuri İyem' sergisi İzmir Enternasyonal Fuarı'nda ziyaretçilerle buluştu - Son Dakika
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan 'Solo Botter: Nuri İyem' sergisi İzmir Enternasyonal Fuarı'nda ziyaretçilerle buluştu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan 'Solo Botter: Nuri İyem' sergisi, İstanbul'da Casa Botter'den sonra 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda da ziyaretçileriyle buluştu. Sergi, sanatçının farklı dönemlerden karakteristik çalışmalarından özel bir seçki sunuyor ve 9 Eylül'e kadar ziyarete açık olacak.

06.09.2024 09:49  Güncelleme: 09:54
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(İZMİR) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan "Solo Botter: Nuri İyem" sergisi, İstanbul'da Casa Botter'den sonra 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda da ziyaretçileriyle buluştu.

93'üncü kez "teknoloji" temasıyla kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı Kültürpark Pakistan Pavyonu'ndaki "Solo Botter: Nuri İyem" sergisi, sanatçının farklı dönemlerden karakteristik çalışmalarından özel bir seçki sunuyor. Sergi, 9 Eylül'e kadar ziyarete açık olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 29 eserden oluşan serginin küratörlüğünü Levent Çalıkoğlu, asistan küratörlüğünü ise İrem Büşra Coşkun üstlendi. Toplumsal gerçekçi akımın önde gelen isimlerinden ressam Nuri İyem'in her seferinde yeni baştan yorumladığı ikonik kadın yüzleri, renk ve ışık ile yoğunlaşarak romantik bir atmosfere bürünen manzaraları, sanatseverleri büyüledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin katkılarıyla hazırlanan \'Solo Botter: Nuri İyem\' sergisi İzmir Enternasyonal Fuarı\'nda ziyaretçilerle buluştu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan 'Solo Botter: Nuri İyem' sergisi İzmir Enternasyonal Fuarı'nda ziyaretçilerle buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan 'Solo Botter: Nuri İyem' sergisi İzmir Enternasyonal Fuarı'nda ziyaretçilerle buluştu - Son Dakika
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