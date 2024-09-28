İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı Başlıyor

Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı, 5-13 Ekim'de doğa ve sürdürülebilirlik temasıyla düzenleniyor.

28.09.2024 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği tarafından birincisi düzenlenen "Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı", 5-13 Ekim'de kitapseverleri ağırlayacak.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteklediği ve Anadolu Ajansının Global İletişim ortağı olduğu fuar, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenecek.

Organizasyona Türkiye'de çocuk edebiyatı alanında faaliyet gösteren 50 yayıncı katılacak. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, "Geleceğin Yazarları" ve "Yazar Öğretmenler" projeleriyle fuarda yer alacak.

Ayrıca Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Her Çocuğa Eğitim Vakfı da fuarda, çeşitli etkinliklerle çocuklara yönelik farkındalık çalışmalarını tanıtacak.

Fuarın teması "Doğa ve Sürdürülebilirlik" olarak belirlendi

Dokuz gün boyunca Türkiye'nin yakından tanıdığı pek çok çocuk edebiyatı yazarı ve çizeri, imza günleri, söyleşiler ve atölye çalışmalarıyla fuara katılacak.

Özellikle öğrenciler, öğretmenler ve velilerin yoğun ilgi göstermesi beklenen fuarda, her yaştan çocuklara hitap edecek aktiviteler yer alacak.

Her yıl bir tema üzerine kurulu olacak olan fuarın bu yılki teması, "Doğa ve Sürdürülebilirlik" olarak belirlendi. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak amacıyla, doğanın korunması ve sürdürülebilir yaşamın önemine vurgu yapılacak.

Mevlana İdris Zengin'e vefa ödülü

İki yıl önce vefat eden yazar Mevlana İdris Zengin, çocuk edebiyatına armağan ettiği onlarca eseriyle anılacak. Zengin'in ailesine, fuar kapsamında düzenlenecek özel bir törenle "Vefa Ödülü" takdim edilecek.

Fuar, 9 gün boyunca her gün 09.30-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

Rami Kütüphanesi, Kültür Sanat, Etkinlikler, Edebiyat, istanbul, Kültür, Eğitim, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:30 Nasrallah’ı öldüren operasyonun detayları netleşti 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar
10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
08:16 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş
01:16 Yine bir suç makinesi Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi Yine bir suç makinesi! Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi
21:46 Hakan Fidan, Nasrallah’ı öldüren İsrail’in kirli planını açıkladı Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
11:01 Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 11:14:51. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement