İstanbul'da 12.5 Milyonluk Hırsızlık Operasyonu

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İstanbul'daki iki hırsızlık olayında 12 milyon 500 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyanın çalınmasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler'de 19 Temmuz'da, bir evden içerisinde yaklaşık 9 milyon lira değerinde ziynet eşyası, döviz ve Türk Lirası bulunan çelik kasanın çalınması ile 1 Ağustos'ta H.G.H'nin ikametinden 3,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ile 3 İstiklal Madalyası'nın alınmasıyla ilgili çalışma yaptı.

İncelemelerin ardından Başakşehir ve Bahçelievler'de belirlenen adreslere operasyon düzenlenen ekipler, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan şüpheliler S.T, S.D, K.D. ile G.D'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.