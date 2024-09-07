İstanbul'da 15KB Otobüs Hattı Yeniden Hizmete Açılıyor
Pandemi döneminde yolcu yetersizliği nedeniyle kaldırılan 15KB otobüs hattı, Kavacık ve 500T'nin yolcu yoğunluğunu alması amacıyla tekrar hizmete sunuluyor. Seferler hafta içi saat 07.00'den akşam saat 21.20'ye kadar devam edecek.
(İSTANBUL) - Pandemi döneminde yolcu yetersizliği nedeniyle seferleri geçici olarak kaldırılan 15KB otobüs hattı, yeniden Beykozlu vatandaşların hizmetine sunuluyor. Hattın, Kavacık ve 500T'nin yolcu yoğunluğunu alması öngörülüyor.
Seferler hafta içi saat 07.00'de başlayarak akşam saat 21.20'ye kadar devam edecek. 500T'nin yolcu yoğunluğunu azaltarak İstanbul'un ulaşım ağını genişletmeyi hedefleyen 15KB, 9 Eylül 2024 tarihinde yeniden ilk seferine çıkacak.
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8.09.2024 01:49:15. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da 15KB Otobüs Hattı Yeniden Hizmete Açılıyor - Son Dakika
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