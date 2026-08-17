İstanbul'da 20 Milyonluk Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da 20 Milyonluk Dolandırıcılık Operasyonu

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İstanbul'da banka görevlisi olarak kendini tanıtan şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

İstanbul'da, telefonda kendilerini banka güvenlik koordinatörü olarak tanıtan şüphelilerin bir şirket sahibini 20 milyon 875 bin 215 lira ile 39 bin avro dolandırmalarına ilişkin 13 zanlı tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir şirket sahibini arayan şüphelilerin kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp, çeşitli yönlendirmelerle 20 milyon 875 bin 215 lira ile 39 bin avronun kendi hesaplarına aktarılmasını sağlayarak dolandırmasına ilişkin çalışma yaptı.

Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucu şebekenin organizatörlerden, üst aracılardan, hesapçılardan, kuyumculardan ve kriptocudan oluşan hiyerarşik yapısı deşifre edildi.

Ekiplerin 10 Ağustos'ta düzenlediği operasyonda yakalanan 5 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Çalışmaların devamında, 36 suç kaydı bulunan organizatör T.G'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli daha yakalandı. 8 şüpheli, 13 Ağustos'ta sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Toplam 13 şüphelinin tutuklandığı dolandırıcılığa ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan şüphelilerin kripto para birimi Tether'e çevirmek için döviz bürosunda para ve altın bozdurdukları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 20 Milyonluk Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

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