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İstanbul'da 2024 Yılının İlk Gününde Trafik Yoğunluğu Yüzde 1 - Son Dakika
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İstanbul'da 2024 Yılının İlk Gününde Trafik Yoğunluğu Yüzde 1

İstanbul'da 2024 yılının ilk gününde otoyollar, sokaklar ve caddeler ile metro, metrobüs ve otobüs duraklarının boş kaldığı görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafik verilerine göre saat 09.15 itibariyle trafik yoğunluk seviyesi yüzde 1 olarak ölçüldü.

İstanbul\'da 2024 Yılının İlk Gününde Trafik Yoğunluğu Yüzde 1
01.01.2024 - 09:29,
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İSTANBUL'da, 2024 yılının ilk gününde otoyollar, sokaklar ve caddeler boş kaldı. İBB trafik verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü.

İstanbul'da 2024 yılının ilk gününde otoyollar, sokaklar ve caddeler ile metro, metrobüs ve otobüs duraklarının boş kaldığı görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafik verilerine göre saat 09.15 itibariyle trafik yoğunluk seviyesi yüzde 1 olarak ölçüldü.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da 2024 Yılının İlk Gününde Trafik Yoğunluğu Yüzde 1 - Son Dakika
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