İstanbul\'da 22 Yıl 11 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, – İstanbul'da 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli, Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Hırsızlık ve hükümlünün kaçmasına yardım suçlarından 6 ayrı dosyadan aranan şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 6 Ekim 2023'ten bu yana hakkında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle firari olarak aranan Kerem K.'nın Esenyurt'ta saklandığını belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, alınan istihbaratın ardından düzenlenen operasyonla Kerem K.'yı gözaltına aldı. Esenyurt Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi'ne götürülen şüphelinin, 'Haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçmasına yardım' suçlarından 6 ayrı dosya kapsamında arandığı belirtildi. Kerem K.'nın ayrıca toplam 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.