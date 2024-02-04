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İstanbul'da 3 suç örgütüne operasyon: 10 tutuklama - Son Dakika
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İstanbul'da 3 suç örgütüne operasyon: 10 tutuklama

İstanbul\'da 3 suç örgütüne operasyon: 10 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 farklı suç örgütüne yönelik düzenlenen baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda silahlar, uyuşturucu madde ve büyük miktarda para ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

04.02.2024 11:03
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İstanbul'da, 3 farklı suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince suç örgütlerinin deşifre edilmesi için çalışma yapıldı.

Bu kapsamda 11-30 Ocak'ta, 3 farklı suç örgütüne yönelik Beşiktaş, Bahçelievler ve Üsküdar'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 otomatik silah, 6 ruhsatsız tabanca, 164 fişek, hassas terazi, 2 kar maskesi, 1100 gram uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 59 bin 830 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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