İstanbul'da 5,5 Milyon Lira Dolandırıcılık Olayı: 26 Şüpheli Belirlendi - Son Dakika
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İstanbul'da 5,5 Milyon Lira Dolandırıcılık Olayı: 26 Şüpheli Belirlendi

İstanbul\'da 5,5 Milyon Lira Dolandırıcılık Olayı: 26 Şüpheli Belirlendi

İstanbul'da iş insanı Mehmet E., sosyal medyada gördüğü 'Petrol fonu' reklamıyla dolandırılarak 5,5 milyon lira kaybetti. Soruşturma kapsamında 26 şüpheliye yönelik iddianame hazırlandı ve ceza talep edildi.

30.01.2025 12:02  Güncelleme: 12:03
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İSTANBUL'da iş insanı Mehmet E. sosyal medyada gördüğü 'Petrol fonu' reklamıyla tuzağa düşürülerek 5,5 milyon lira dolandırıldı. Mehmet E.'nin şikayetiyle başlatılan soruşturma kapsamında; dolandırıcılık olayına karışan 26 şüpheliye yönelik iddianame hazırlandı. Şüphelilere, 'Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık', 'Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

İstanbul'da iş insanı Mehmet E. sosyal medyada gördüğü 'Petrol fonu' reklamıyla tuzağa düşürülerek 5,5 milyon lira dolandırıldı. Mehmet E.'nin şikayetiyle başlatılan soruşturma kapsamında 11 ilde 26 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunun başlattığı soruşturma kapsamında, olaya karışan 26 şüpheliye yönelik iddianame hazırlandı. İddianamede, 2023 Aralık ayında Mehmet E.'nin sosyal medyada gördüğü 'Türkiye Petrolleri Fonu' reklamındaki bağlantıya tıklamasıyla arandığı ve kar vadiyle sisteme para yatırdığı kaydedildi. Parayı çekmek istediğinde yatırdığı her para için sözde sözleşme yapması gerektiği söylenmesi üzerine yeni paralar yatırdığı belirtildi. Mehmet E.'nin hesabındaki paranın iadesini alamayınca dolandırıldığını anladığı ve şikayetçi olduğu iddianamede yer aldı.

ŞÜPHELİLERİN BANKA HESAPLARINDA PARA TRAFİĞİ

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin banka hesaplarında para transferlerin gerçekleştiği, en son bir kripto hesaba gönderildiği tespit edildi. Şüpheli A.Ö.'nün hesabına 594 bin lira geldiği ve bu parayı şüpheli A.Ş.'ye transfer ettiği yer aldı. Şüpheli G.T.'nin hesabına ise, toplam para transferleri ile toplam 760 bin lira olduğu bu paraları bölerek başka hesaplara aktardığı tespit edildi. Şüpheli B.E.'nin adına kayıtlı şirketlere toplam 2 milyon 152 bin lira geldiği ve bu paraları farklı hesaplara bölüştürerek attığı, ardından kripto hesabına gönderildiği iddianamede yer aldı. Firar olan şüpheli U.Ş.'nin hesabına ise 815 bin lira geldiği ve bu parayı da farklı hesaplara transfer ettiği iddianamede yer aldı.

ASLİ FAİL KONUMUNDALAR

Şüpheliler, A.Ö.B., A.Ö., B.E., E.T., G.T., G.A., İ.H.G., İ.G., M.O., S.Ü., T.A., Ü.A. T.A., M.O. tüm hesaplarını suç kastı ile bilerek ve isteyerek kullandırmalarından 'Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur' suçundan asli fail konumda yer aldıkları iddianamede yer aldı.

CEZA İSTEMLERİ

Şüpheli A.Ö.B, A.Ö., B.E., E.T., G.T., İ.H.G., İ.G., S.Ü., Ü.A.'nın ise şirket hesabını kullandırması sebebiyle 'Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık', 'Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 5,5 Milyon Lira Dolandırıcılık Olayı: 26 Şüpheli Belirlendi - Son Dakika

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