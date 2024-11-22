İstanbul'da 70 Kilo Altın Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da 70 Kilo Altın Ele Geçirildi

İstanbul\'da 70 Kilo Altın Ele Geçirildi

Azerbaycan vatandaşı diplomat M.G.Ş.'ye ait 70 kilo altın, Vadi İstanbul'da bulundu.

22.11.2024 14:53
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(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Vadi İstanbul önünde yaptığı bir aramada 70 kilo altının ele geçirilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, altının kendisine ait olduğunu söyleyen Azerbaycan vatandaşı M.G.Ş.'nin ayrıca diplomat olduğunu söylediği ve yasal işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Sarıyer ilçesi Vadi İstanbul önünde durdurulan bir şahıstan yapılan önleme arama kararına istinaden yapılan arama neticesinde: 70 kilo altın bulunduğu tespit edilmiş, ürünlerin kendisine ait olduğunu beyan eden şahsın Azerbaycan ülkesi vatandaşı M.G. Ş. olduğu anlaşılmış ayrıca şahsın görevlilerimize diplomat olduğunu beyan etmiştir. Konu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerekli yasal işlemler devam etmektedir."

Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Azerbaycan, Kaçakçılık, İstanbul, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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