Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden gol sesi çıkmadı. Mücadele başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

71 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Karşılaşmanın ardından bir açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, mücadelede stadyum güvenliğini ve tribün düzenini bozan, meşale yakarak sahaya atan, stat içinde ve dışında taşkınlık yapan 71 kişi hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

"KARARLILIKLA MÜCADELE EDECEĞİZ"

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında stadyum güvenliğini ve tribün düzenini bozan, meşale yakarak sahaya atan, stat içinde ve dışında taşkınlık yapan toplam 71 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Sporun centilmenlik, dostluk ve fair-play ruhuna uygun şekilde yaşanması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, stadyumlarda huzuru bozan her türlü davranışa karşı kararlılıkla mücadele edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum."