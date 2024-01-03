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İstanbul'da Adana Kültür Buluşmaları düzenleniyor - Son Dakika
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İstanbul'da Adana Kültür Buluşmaları düzenleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana'nın yöresel tatlarını ve kültürünü İstanbul'a taşıyor. Adana Kültür Buluşmaları, 4-7 Ocak tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek. Etkinlikte, Adana'nın değerleri anılacak, yerel sanatçılar konser verecek ve yöresel ürünler sunulacak.

İstanbul\'da Adana Kültür Buluşmaları düzenleniyor
03.01.2024 - 13:09,
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye'nin lezzet duraklarından biri olan Adana'nın yöresel tatlarını ve şehirle özdeşleşmiş kültürünü İstanbul'a taşıyor. Memleket özlemi gidermek isteyen Adanalılar, Adana kültürünü daha yakından tanımak isteyen İstanbullular 4-7 Ocak arasında Yenikapı Etkinlik Alanı'nda buluşuyor.

İBB, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Kültür ve Dayanışma Derneği ile birlikte 4-7 Ocak 2024 tarihlerinde Adana Kültür Buluşmaları düzenliyor. Adana'nın değerlerinden, kültür tarihindeki önemli isimlerden Yaşar Kemal ve Orhan Kemal'in anıldığı, pek çok yerel sanatçının konser vereceği, yöresel ürün ve yemeklerin yer sunulacağı ücretsiz etkinlik, İstanbullulara kapılarını açıyor.

İBB'nin ev sahipliğini yaptığı Kültür Buluşmaları bu kez Adana'nın namı dünyaya yayılmış yemekleri, yöresel ürünleriyle memleket özlemi çeken Adanalıları bir araya getiriyor. 4-7 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik, Çukurova'nın esintisini İstanbul'a taşıyacak.

Kaynak: ANKA
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