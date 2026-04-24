İstanbul'da Akıllı Ulaşım Zirvesi: 17'nci Its Avrupa Kongresi'ne Son 3 Gün - Son Dakika
İstanbul'da Akıllı Ulaşım Zirvesi: 17'nci Its Avrupa Kongresi'ne Son 3 Gün

24.04.2026 15:07  Güncelleme: 15:16
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) öncülüğünde ve İSBAK ev sahipliğinde düzenlenen 17’nci ITS Avrupa Kongresi, 27-29 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek. Akıllı ulaşım sistemlerinin geleceğine yön verecek projelerin ve vizyonların sektörün uzmanları ve liderleri tarafından konuşulacağı kongrede, İBB’nin ulaşım ve teknoloji iştirak şirketleri; İSTTELKOM, Şehir Hatları, İSPARK, BELBİM, İstanbul Ulaşım ve Metro İstanbul da yerini alacak.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) öncülüğünde ve İSBAK ev sahipliğinde düzenlenen 17'nci ITS Avrupa Kongresi, 27-29 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek. Akıllı ulaşım sistemlerinin geleceğine yön verecek projelerin ve vizyonların sektörün uzmanları ve liderleri tarafından konuşulacağı kongrede, İBB'nin ulaşım ve teknoloji iştirak şirketleri; İSTTELKOM, Şehir Hatları, İSPARK, BELBİM, İstanbul Ulaşım ve Metro İstanbul da yerini alacak.

Günlük 34 milyon hareketlilik ve iki kıta arasında gerçekleşen yaklaşık 2 milyon yolculukla küresel ölçekte öne çıkan İstanbul, Avrupa'nın en prestijli akıllı ulaşım etkinliği olan 17'nci ITS Avrupa Kongresi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Avrupa'nın önde gelen şehirlerini geride bırakarak organizasyona ev sahipliği yapma hakkı kazanan İstanbul, 50'den fazla ülkeden 3 bini aşkın katılımcıyı ağırlayarak sürdürülebilir mobilite vizyonunu dünyaya tanıtacak. "İnovasyona Köprü Olmak: Entegre, Güvenli ve Kesintisiz Mobilite" temasıyla gerçekleştirilecek kongrede, alanında uzman 100'ü aşkın yabancı konuşmacı; akıllı şehir teknolojileri, entegre ulaşım sistemleri, veri odaklı mobilite çözümleri ve sürdürülebilir ulaşım politikalarını küresel ölçekte tartışmaya açacak.

İBB iştiraklerinden 17'nciITSAvrupa Kongerisi'ne çıkarma

İBB'nin teknoloji ve ulaşım iştirakleri; İSBAK, İSTTELKOM, Şehir Hatları, İSPARK, BELBİM, İstanbul Ulaşım ve Metro İstanbul ortak stant alanında projelerini sergileyecek. İştirak şirketleri, dijital ödeme sistemlerinden gerçek zamanlı veri analitiğine kadar İstanbul'un akıllı ulaşım vizyonunu aktaracak. İştirakler geliştirdikleri projeler, sundukları yenilikçi çözümler ve İstanbul'a sağladıkları katma değeri uluslararası katılımcılarla paylaşacak. Ayrıca kongrenin açılış töreninde İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da bir konuşma yapacak.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 17'nci ITS Avrupa Kongresi, İstanbul'da geliştirilen akıllı sistemlerin küresel pazara açılmasına ve dünya teknolojilerinin kente entegre edilmesine olanak sağlayacak. İstanbul'un akıllı ulaşım sistemlerinde dünya çapında bir "yaşayan laboratuvar" olduğunu tescilleyecek.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İstanbul'da Akıllı Ulaşım Zirvesi: 17'nci Its Avrupa Kongresi'ne Son 3 Gün - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İstanbul'da Akıllı Ulaşım Zirvesi: 17'nci Its Avrupa Kongresi'ne Son 3 Gün - Son Dakika
