İstanbul'da aklama soruşturmasında Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da aklama soruşturmasında Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül tutuklandı

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İstanbul\'da aklama soruşturmasında Mustafa Sarıgül\'ün oğlu Emir Sarıgül tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının mal varlığı aklama soruşturmasında Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül tutuklandı. İfadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sarıgül sorgusu sonrası tutuklanırken, soruşturmada daha önce 15 kişi tutuklanmıştı.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül tutuklandı.

Savcılıkça ifadesi alındıktan sonra tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Emir Sarıgül hakkında buradaki sorgusu sonucunda tutuklama kararı verildi.

Soruşturma kapsamında Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil ve oğlu Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 15 kişi daha önce tutuklanmıştı.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İstanbul'da aklama soruşturmasında Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül tutuklandı - Son Dakika
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