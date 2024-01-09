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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı - Son Dakika
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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul'da bugün akşam saatlerinde özellikle mesai çıkışı trafik yoğunluğu yaşandı. Mesai çıkışına yağmur da eklenince trafik adım adım ilerledi. İBB cep trafik uygulamasında trafik yoğunluğu genel olarak yüzde 85 olarak ölçülürken Avrupa Yakası'nda %80, Anadolu Yakası'nda %90 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğu E-5 Maltepe Köprüsü'nden görüntülendi.

09.01.2024 - 20:12,
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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı

İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde mesai bitişi ile beraber trafik yoğunluğu yaşandı. İş çıkış saatine denk gelen yağmur nedeniyle mesai dönüşü trafik adeta kilitlendi.

İstanbul'da bugün akşam saatlerinde özellikle mesai çıkışı trafik yoğunluğu yaşandı. Mesai çıkışına yağmur da eklenince trafik yoğunluğu nedeniyle trafik adım adım ilerledi. İBB cep trafik uygulamasında trafik yoğunluğu genel olarak yüzde 85 olarak ölçülürken Avrupa Yakası'nda %80, Anadolu Yakası'nda %90 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğu E-5 Maltepe Köprüsü'nden görüntülendi.

İstanbul\'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı
Kaynak: İHA
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