İstanbul\'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın üçüncü iş günü akşam saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy-Kartal arasında her iki yönde trafikte yoğunluk yaşanırken, Pendik'ten Tuzla'ya kadar çift yönlü trafik ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Acıbadem'den Sancaktepe'ye kadar, Edirne istikametinde ise Pendik'ten Ümraniye'ye kadar yoğunluk gözleniyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu Altunizade'den başlıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinden Kağıthane'ye kadar her iki yönde trafik yoğun seyrediyor.

Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Zeytinburnu'ndan Avcılar'a kadar araçlar yavaş ilerlerken Mecidiyeköy mevkisinde ise yolun çift yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Aynı yolun Haliç Köprüsü-Mecidiyeköy istikametinde de trafik ağır seyrediyor.

Öte yandan, iş çıkışı saati olması nedeniyle toplu ulaşım araçlarını kullananlar bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde yüzde 76'ya kadar çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 72, Anadolu Yakası'nda yüzde 80 olarak ölçülüyor.