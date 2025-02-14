İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı

İstanbul'da akşam saatlerinde mesai bitiminin ardından trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.

14.02.2025 19:16
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İstanbul'da akşam saatlerinde mesai bitiminin ardından trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.

Haftanın son iş günü mesai bitiminin ardından kentin her iki yakasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde de yoğunluk etkisini sürdürüyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu'dan başlayan trafik yoğunluğu, Küçükçekmece'ye kadar etkili oluyor. Ankara istikametinde ise Yenibosna ile Okmeydanı- Çağlayan arasında yoğunluk yaşanıyor.

Haliç Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, ters istikamette de araçlar ağır seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda ise Edirne istikametinde Gaziosmanpaşa ile Küçükçekmece arasında araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanan yollarda araçlar ağır seyrederken, her iki köprüde de Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Kozyatağı mevkisi Kartal istikametinde trafik yoğunluğu gözlenirken, Yenisahra ve Bostancı mevkilerinde de her iki yönde araçların ağır ilerlediği görülüyor.

TEM Otoyolu Küçükbakkalköy mevkisinde her iki yönde araçlar ağır seyrediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 83'e ulaştı.

Öte yandan, mesainin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışan İstanbullular, otobüs, metro, metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı - Son Dakika

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