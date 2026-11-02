İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı

İstanbul'da haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

Kentte akşam saatlerinde Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Edirne istikametinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayan trafik yoğunluğu Beylikdüzü'ne kadar devam ediyor.

TEM Otoyolu'nda İSTOÇ mevkisi Edirne istikametinde de yoğunluk görülüyor. Otoyolun Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kesiminde de araç yoğunluğu gözleniyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ise Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde araçlar güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Ataşehir'den başlayan trafik yoğunluğu Sultanbeyli'ye kadar sürüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışından başlayan yoğunluk ise Kadıköy'e kadar devam ediyor.

Şile Otoyolu ve Altunizade'de araçlar ağır ilerliyor.

Yoğunluk nedeniyle bazı toplu taşıma duraklarında da kalabalık oluştu.

İBB Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80 ölçüldü. Trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 85'e, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 78'e ulaştı.