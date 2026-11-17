İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran trafik yoğunluğu, ana arter ve bağlantı yollarında ulaşımı aksattı.

D-100 kara yolunun Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy ve Zeytinburnu kesimlerinde, ayrıca Beyoğlu ve Beşiktaş'taki caddelerde??????? trafik yoğunluğu meydana geldi.

TEM Otoyolu'nda, Esenler ve Bağcılar ile bağlantı yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda, Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir, Maltepe, Kartal ve Pendik'te araçlar güçlükle seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe'den başlayan trafik yoğunluğu Ataşehir'e kadar devam ediyor.

Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan köprü güzergahlarında da yoğun trafik yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan bağlantı yollarında araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Toplu taşımayla seyahat eden vatandaşlar da duraklarda ve aktarma merkezlerinde sıra bekliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar çıktı.