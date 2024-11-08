İstanbul\'da Akşam Trafiği Yoğunlaştı

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İSTANBUL'da haftanın son iş gününde akşam trafiğinde yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 82'lere ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler 9 günlük ara tatile girdi. Okulların tatile girmesi ve haftanın son mesai günü olması nedeniyle akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşandı. Avrupa yakası D-100 Karayolunda trafik belirli noktalarda durma noktasına geldi. İBB'nin trafik yoğunluk haritasında saat 18.30 sıralarında yoğunluk yüzde 82'lere ulaştı.