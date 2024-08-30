İstanbul'da Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Mimarsinan İstasyonu Hizmete Açıldı

İstanbul'da Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Mimarsinan İstasyonu hizmet vermeye başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Mimarsinan İstasyonu'ndaki yapım işleri tamamlandı.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbulluların hizmetine açılan istasyonun, yapılacak Kirazlı- Halkalı Metrosu ile entegrasyonu sağlanacak.
Mimarsinan İstasyonu'nun açılmasıyla 11 istasyona ulaşan Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir'den geçerek 5 ilçeyi birbirine bağlıyor.
Uzunluğu 13,39 kilometre olan hatta, 19,5 dakikada ilk istasyondan son istasyona ulaşılabiliyor.
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