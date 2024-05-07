İstanbul\'da Avrupa Günü resepsiyonu düzenlendi

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Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanlığı ve I·stanbul Büyüks¸ehir Belediyesince (İBB), 2024 Avrupa Günü dolayısıyla İstanbul'da resepsiyon verildi.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki resepsiyona, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Atina Belediye Başkanı Haris Dukas, Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic, B40 Balkan Şehirler Ağı Dönem Başkanı ve Tiran Belediye Başkan Yardımcısı Anuela Ristani, Türkiye'deki diplomatik misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda konuşan Meyer-Landrut, Avrupa Günü'nün aynı zamanda Avrupa'da barış ve birliğin de kutlandığı bir gün olduğunu söyledi.

AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerin istedikleri seviyede olmadığını belirten Meyer-Landrut, söz konusu ilişkilerin karmaşık ve çok yönlü olduğuna dikkati çekti.

Kahramanmaraş merkezli depremleri anımsatan Meyer-Landrut, "Geçen sene Türkiye'de yaşanan depremler, AB'nin Türkiye'nin yanında durduğunu ve gelecekte de duracağını gösterdi." dedi.

Meyer-Landrut, İstanbul'un 2030'a kadar akıllı ve iklim açısından nötr bir şehre dönüşmesi hedefiyle yeni bir AB programına katıldığını ifade etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Avrupa Günü'nü kutlamanın, önem verilen ortak değerleri hatırlamak için iyi bir fırsat olduğunu dile getirdi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkati çeken İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Avrupa'daki mevcut hükümetlerin Gazze'de yaşananlara verdikleri, daha doğrusu veremedikleri cevap da Avrupa'nın insani değerlerinin farklı coğrafyalarda tutarlı bir şekilde savunulamadığı anlamına geliyor. Aralarında kadınların ve çocukların bulunduğu on binlerce masum Filistinlinin tüm dünyanın gözleri önünde katledilmesinin daha yüksek bir sesle eleştirilmesi ve kınanması gerekmez mi? Bazı hükümetler, bırakın kendileri bunu yapmayı, bunu yapan vatandaşlarının toplantı ve gösteri haklarını, ifade özgürlüklerini kısıtlama yoluna gidiyor. Bu ise Avrupa'nın demokratik değerler üzerinde yükselen evrensel bir barış projesi olma niteliğinin sorgulanmasına yol açıyor. Bizim gibi Avrupa idealini önemseyen insanları endişelendiren en önemli konulardan biri budur."

İmamoğlu, eleştirilerini sürdürerek, "İsrail'in, dün ateşkes teklifini reddederek, 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine askeri harekat başlatmasını da yine izlemekle mi yetineceğiz? Avrupa'yı ve insani değerlere önem veren tüm ülkeleri, bu vahşete 'dur' demeye çağırıyorum. Gazze'de olanlar, insanlık tarihinde kara bir leke haline gelmiştir. Buna daha fazla izin verilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Meyer-Landrut'un Türkiye'de kutladığı son Avrupa Günü olması sebebiyle büyükelçinin Türkiye'deki ziyaretleri ve çalışmalarını içeren video gösterimi yapıldı.