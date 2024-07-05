İstanbul'da Ayaklanma Çıkarma Paylaşımı Yapan 14 Yaşındaki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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İstanbul'da bir sosyal medya hesabından "Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" şeklinde paylaşım yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan 14 yaşındaki E.P. adliyeye sevk edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışma kapsamında "Ayaklanış#Türkiye" rumuzlu bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımın ardından kimliği belirlenerek dün İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan E.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli E.P. İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.

Olay

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından dün yapılan paylaşımda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalarda "Ayaklanış#Türkiye" rumuzlu bir sosyal medya hesabından, "Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" şeklinde paylaşım yapıldığı, hesabın yöneticisinin de 14 yaşındaki E.P. olduğu ifade edilmişti.

Açıklamada, aynı hesaptan geçici koruma altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı belirtilmişti.