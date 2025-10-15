İstanbul'da Baraj Doluluk Oranı Düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Baraj Doluluk Oranı Düşüyor

İstanbul\'da Baraj Doluluk Oranı Düşüyor
15.10.2025 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 24.96'ya geriledi, en düşük oran Kazandere'de.

İstanbul'da kurak geçen bahar ve yaz aylarının ardından sonbahar yağmurlarına rağmen baraj gölü havzalarında doluluk oranları her geçen gün düşüyor. Geçtiğimiz Mart ayında yüzde 80'lere dayanan baraj doluluk oranları İSKİ verilerine göre bugün yüzde 24.96 olarak ölçüldü. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranlarının düşmesiyle baraj gölü havzalarında eskiden suyla dolu alanlar tamamen kurudu. Büyükçekmece Baraj Gölü havzasında eskiden balıkların yüzdüğü alanlarda büyükbaş hayvanların otladığı görülürken, baraj gölü için yapılan viyadüklerin altı ise yeşil alanlara döndü.

İstanbul'a su sağlayan barajların 4'ünde doluluk oranı yüzde 20'nin altına inerken, en düşük doluluk oranına sahip baraj gölü yüzde 2.65 doluluk oranıyla Kazandere barajı oldu. İstanbul'da şu an en dolu barajı yüzde 49.74'le Elmalı barajı.

İstanbul'un barajlarında doluluk oranları

ÖMERLİ %15.76

DARLIK %38.93

ELMALI %49.74

TERKOS %30.43

ALİBEYKÖY %14.19

BÜYÜKÇEKMECE %29.68

SAZLIDERE %27.47

ISTARNACALAR %28.42

KAZANDERE %2.65

PAPUÇDERE %10.57

Kaynak: DHA

Baraj Doluluk Oranı, Baraj Doluluk Oranı, Kazandere Barajı, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Tarım, Çevre, Doğa, İSKİ, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Baraj Doluluk Oranı Düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinayet gibi olay Eşi görüntüleri izlemeye dayanamadı Cinayet gibi olay! Eşi görüntüleri izlemeye dayanamadı
Eski sevgilisini öldüresiye dövdü: Kafatasının yarısı karnının içine gömüldü Eski sevgilisini öldüresiye dövdü: Kafatasının yarısı karnının içine gömüldü
Bir babanın, damadı için hazırladığı “kızımı alma sözleşmesi“ viral oldu Bir babanın, damadı için hazırladığı "kızımı alma sözleşmesi" viral oldu
Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’dan dublörsüz performans Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'dan dublörsüz performans
Ünlülere operasyon yapıldığı gün yurt dışında olan şarkıcı Ziynet Sali ifade verdi: ’’Hayatım boyunca hiçbir yasaklı madde kullanmadım’’ Ünlülere operasyon yapıldığı gün yurt dışında olan şarkıcı Ziynet Sali ifade verdi: ''Hayatım boyunca hiçbir yasaklı madde kullanmadım''
Zirvede detay bitmiyor Meloni’nin mimikleri yine gündem Zirvede detay bitmiyor! Meloni'nin mimikleri yine gündem
DEM Parti’den Bahçeli’ye “Uçuk talepler“ yanıtı 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı DEM Parti'den Bahçeli'ye "Uçuk talepler" yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı
İlkay Gündoğan eleştirilerin hedefindeki ismi savundu: Futboldan anlamıyorlar İlkay Gündoğan eleştirilerin hedefindeki ismi savundu: Futboldan anlamıyorlar

10:43
Nihat Kahveci milli yıldıza ateş püskürdü
Nihat Kahveci milli yıldıza ateş püskürdü
10:27
Altın için daha önce söylenenleri unutun: Bu rakam ilk kez telaffuz edildi
Altın için daha önce söylenenleri unutun: Bu rakam ilk kez telaffuz edildi
10:25
Bomba takımlar var İşte Türkiye’nin muhtemel rakipleri
Bomba takımlar var! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
09:59
Telefon bağımlısı genç: Elimde olsa tuvalete de gitmem, yemek de yemem
Telefon bağımlısı genç: Elimde olsa tuvalete de gitmem, yemek de yemem
09:40
A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası’na nasıl gider İşte merak edilen sorunun yanıtı
A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte merak edilen sorunun yanıtı
09:36
Eurovision’da krizi Ev sahibi ülke resti çekti: İsrail yoksa biz de yokuz
Eurovision'da krizi! Ev sahibi ülke resti çekti: İsrail yoksa biz de yokuz
09:31
Suriye Cumhurbaşkanı Şara bugün Rusya’ya ilk ziyaretini gerçekleştirecek
Suriye Cumhurbaşkanı Şara bugün Rusya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirecek
09:10
Hukuk öğrencisi 4 kişiyi öldürdü “Melek Yüzlü Katil“in itirafları kan dondurdu
Hukuk öğrencisi 4 kişiyi öldürdü! "Melek Yüzlü Katil"in itirafları kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2025 10:58:57. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Baraj Doluluk Oranı Düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.