İstanbul'da Barış Müzakereleri Başlıyor

Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin arabuluculuğunda düzenlenecek barış müzakerelerinin üçüncü turunun İstanbul'da, saat 19.00 civarında başlaması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye-Rusya-Ukrayna heyetleri arasındaki toplantının Çırağan Sarayı'nda saat 19.00 civarında başlaması planlanıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında yapılacak toplantıya Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın da katılması öngörülüyor.

Toplantıya Rusya'dan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin; Ukrayna heyetinden ise Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya katılacak.