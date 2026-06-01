Bayram Sonrası İstanbul'da Trafik Yoğunluğu

01.06.2026 08:59
Kurban Bayramı tatilinin ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul'da D-100, TEM Otoyolu ve köprülerde yoğunluk yaşanıyor. Trafik yoğunluğu yüzde 60'a çıkarken, toplu taşıma duraklarında da yoğunluk oluştu.

İstanbul'da, Kurban Bayramı tatilinin ardından haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Kartal'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.

TEM Otoyolu'nda, Sancaktepe ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasındaki bölgede sürücüler araçlarıyla trafikte ağır seyrediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik yoğunluğu Ataşehir'den köprü girişine kadar uzanıyor.

Şile Otoyolu'nda, Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar yavaş ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar'dan Mecidiyeköy'e kadar yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Esenler ile Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ile Seyrantepe arasında araçlar güçlükle seyrediyor.

Öte yandan sabah saatlerinde işe ve okula giden yolcular, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 60'a kadar çıktı.

Kaynak: AA

