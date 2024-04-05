İstanbul'da Bayram Tedbirleri Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da Bayram Tedbirleri Alındı

İstanbul\'da Bayram Tedbirleri Alındı

İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı öncesinde trafik kazalarının en aza indirilmesi için kent genelinde gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi. Bayram süresince kent genelinde 30 bin 117 personelin görev yapacağını, alışveriş merkezi, ibadethane ve eğlence merkezlerinde tam zamanlı denetimler gerçekleştirileceğini söyledi. İstanbul genelinde trafik başta olmak üzere, asayiş ve güvenlik anlamında tüm tedbirler alındı.

05.04.2024 21:41  Güncelleme: 21:41
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İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı öncesinde trafik kazalarının en aza indirilmesi için kent genelinde gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Vali Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ile Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda oluşturulan polis noktasını ziyaret etti.

Otobüslere yönelik trafik denetimine katılan Gül, polis memurlarıyla bayramlaştı. Denetim için durdurulan otobüslere binen Vali Gül, yolcuları emniyet kemeri ve güvenli yolculuk konusunda uyararak, iyi bayramlar diledi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Gül, bayram süresince kent genelinde 30 bin 117 personelin görev yapacağını, alışveriş merkezi, ibadethane ve eğlence merkezlerinde tam zamanlı denetimler gerçekleştirileceğini söyledi.

Gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Vali Gül, şöyle devam etti:

"9 günlük bir bayram tatili var. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da trafik kazalarının olmaması, en aza indirilmesiyle ilgili emniyetimiz, jandarmamız ve diğer kurumlarımız gerekli tedbirleri aldı. Bugün de Bayrampaşa'da, otogardayız. Şehirlerarası otobüsler başta olmak üzere uzun yola giden araçları arkadaşlarımız kontrol ediyor. Biz de onları ziyarete geldik. İnşallah şoförler, vatandaşlarımız kurallara uyduğunda, bizler de denetimlerimizi yaptığımızda kimsenin canı yanmadan, herhangi bir kaza olmadan bu 9 günlük bayram tatilini bayram tadında geçirmiş olacağız. İstanbul genelinde trafik başta olmak üzere, asayiş ve güvenlik anlamında tüm tedbirler alındı. Jandarma personelimiz, sahil güvenlik personelimiz, emniyet personelimiz, kaymakamlarımızla birlikte 7/24 vatandaşlarımızın huzuru için görev yapmaya devam edecekler. İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde Türkiye'nin genelinde olduğu gibi İstanbul'da da 9 gün boyunca 7/24 görevimizin başında olacağız."

Valilikten bayram tedbirleri açıklaması

Öte yandan, İstanbul Valiliğinden bayram dolayısıyla alınacak tedbirlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İstanbul emniyetinin bayram tatili boyunca toplam 30 bin 117 personelle il genelinde görev yapacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Jandarma Komutanlığımız, görev-yetki alanında toplam 7 bin 617 jandarma personeliyle görev yapacak. Trafik tedbirleri kapsamında 943 noktada, 2 bin 821 personel, 7 radar, 3 helikopter, 41 dron, 6 deniz botu, 4 dedektör köpekle İstanbul trafiğinde 24 saat esasına göre denetim yapılacak. İlimiz genelinde 39 ilçede vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, ibadethaneler, otogarlar, eğlence merkezleri gibi alanlarda ilgili emniyet birimlerimiz tarafından tam zamanlı olarak denetim yapılacaktır. Emniyet tedbirlerimizin yanı sıra Tarım İl Müdürlüğü ekiplerimiz de gıda üretimi yapan işletmelere yönelik bayram tatili süresince hijyen denetimi yapacak."

Kaynak: AA

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