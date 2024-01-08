İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
İSTANBUL - İstanbul'da sağanak yağış ile birlikte bazı vapur seferleri iptal edildi.
İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağıştan dolayı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Moda-Karaköy- Kabataş ve Maltepe-Adalar vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Şehir hatları tarafından yapılan açıklamada,
"Değerli yolcularımız,
Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi.
İptal edilen seferler
Beşiktaş-Adalar
Bostancı-Moda-Kabataş
Beşiktaş- Eyüp hattı seferlerimizin Sütlüce İskelesi ve Hasköy İskelesi uğraması
Kadıköy-Eyüp hattı seferlerimizin Sütlüce İskelesi ve Hasköy İskelesi uğraması
Üsküdar-Eyüp hattı seferlerimizin Sütlüce İskelesi ve Hasköy İskelesi uğraması
Maltepe-Adalar.
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