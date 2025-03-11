İstanbul'da Belediyesi Çalışanlarına DHKP/C İddiası: 32 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da Belediyesi Çalışanlarına DHKP/C İddiası: 32 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şişli ve Sarıyer belediyeleri çalışanlarının 2014-2016 yıllarında DHKP/C terör örgütüne finans sağladıkları gerekçesiyle 32 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturma kapsamında eski belediye başkanları ifadeye çağrıldı.

11.03.2025 09:26  Güncelleme: 09:40
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(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Sarıyer ve Şişli belediyelerinden terör örgütü DHKP/C'ye 2014 - 2016 yılları arasında finans sağlandığı iddiasıyla 32 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında Şişli, Sarıyer, Ataşehir ve Maltepe Belediyesi çalışanlarının da olduğu kaydedilirken, soruşturma kapsamında eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç mağdur, eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Emir Sarıgül tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, DHKP/C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren bir örgüt mensubunun beyanlarının ardından yapılan incelemeler sonunda yürütülen soruşturma kapsamında DHKP/C örgütüne finansal destek sağlamak amacıyla İhtiyaç Komitesi (İKOM) kurulduğu belirtildi.

Örgüte finans sağlandığı anlaşıldı

Açıklamada, İKOM içerisinde faaliyet yürüten Doğan Karataştan ve Yunus Bolukoç'un 2014 - 2016 yılları arasında örgüt adına Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyeleri ile görüşerek örgüt adına finansal destek talep ettiği belirtildi.

Açıklamada, DHKP/C örgütünün işçi yapılanması olan Devrimci İşçi Hareketi tarafından Kazova Tekstil isimli firmanın ele geçirildiği, bu firmanın Sarıyer ve Şişli belediyelerinde ihalelere girdiği, ihalelerde çocuklara dağıtılmak üzere kazak ve tişört alımı yapıldığı belirtilirken, mülkiye müfettişi tarafından yapılan incelemelerde ihale şartlarına uyulmadan ihalelerin ilgili firmaya verildiği, piyasa bedelinin üzerinde fiyatlardan alım yapıldığı, ürünlerin kim veye kimlere dağıtıldığının belirlenemediği ve ihale evrakları üzerinde oynama yapıldığına ilişkin tespitler yapıldığı, Sarıyer ile Şişli belediyelerinden ihale yoluyla DHKP/C terör örgütüne finans sağlandığının anlaşıldığı kaydedildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

"Yapılan çalışmalarda DHKP/C silahlı terör örgütünün yapılanmalarından olan İKOM içerisinde 2 şahıs, DİH ve Kazova içerisinde 12 şahıs, ayrıca 2014-2016 yıllarında örgüte finans sağlayan Ataşehir Belediyesi'nde 3, Maltepe Belediyesi'nde 5, Sarıyer Belediyesi'nde 8 ve Şişli Belediyesi'nde 8 toplamda 38 şahıs tespit edilmekle 11 Mart günü saat 06.00 itibariyle Maltepe 4, Kağıthane 3, Şişli 3, Sarıyer 6, Küçükçekmece 1, Eyüpsultan 1, Sultangazi 1, Pendik 1, Beylikdüzü 1, Bağcılar 1, Kartal 3, Ümraniye 2, Fatih 1, Ataşehir 2, Beykoz 1 olmak üzere 31 adrese, il dışında ise Samsun 1, Bursa 1, İzmir 1 olmak üzere 34 adrese yönelik eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma icrası kapsamında bu zamana kadar 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Arama işlemleri halen devam etmektedir."

Açıklamada, soruşturma kapsamında 2 şahsın yurtdışında, 2 şahsın da cezaevinde tutuklu olduğunun tespit edildiği belirtilirken, eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç mağdur, eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Emir Sarıgül tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Belediyesi Çalışanlarına DHKP/C İddiası: 32 Gözaltı - Son Dakika

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