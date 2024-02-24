İstanbul'da Berat Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul'da Berat Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi

İstanbul\'da Berat Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi

Berat Kandili dolayısıyla İstanbul'da Sultanahmet, Eyüp Sultan, Süleymaniye, Fatih, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Büyük Çamlıca Camisi başta olmak üzere birçok camide mevlit programları düzenlendi. Akşam namazından sonra başlayan programlarda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, ilahiler söylendi. Ayrıca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ve İsrail'in saldırıları sonucunda Filistin'de hayatını kaybedenler için de dualar edildi.

24.02.2024 21:47  Güncelleme: 21:49
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Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla, İstanbul'da camilerde program düzenlendi.

Berat Kandili dolayısıyla Sultanahmet, Eyüp Sultan, Süleymaniye, Fatih, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Büyük Çamlıca Camisi başta olmak üzere birçok camide mevlit programları yapıldı.

Akşam namazından sonra başlayan programlarda cami görevlilerince Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, ilahiler söylendi.

Programlarda, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ve İsrail'in saldırıları sonucunda Filistin'de hayatını kaybedenler için de dualar edildi.

Kaynak: AA

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