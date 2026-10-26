İstanbul'da bu hafta İDT ve İBB Şehir Tiyatroları çok sayıda oyunu sahneleyecek - Son Dakika
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İstanbul'da bu hafta İDT ve İBB Şehir Tiyatroları çok sayıda oyunu sahneleyecek

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İstanbul'da bu hafta tiyatrodan müziğe, sergiden çocuk atölyelerine uzanan geniş bir kültür sanat takvimi sanatseverleri bekliyor. İDT ve İBB Şehir Tiyatroları kentte çok sayıda oyunu sahneleyecek; AKM ve Zorlu PSM'de konserler, farklı merkezlerde sergiler yer alacak.

İstanbul'da bu hafta müzikten tiyatroya, sergiden çocuk atölyelerine kadar geniş bir yelpazede çok sayıda kültür sanat etkinliği gerçekleştirilecek.

İstanbul Devlet Tiyatroları (İDT), 30-31 Ekim'de Küçükçekmece CKSM'de Sumud (Gazze), AKM Tiyatro Salonu'nda "Aslında Kaşık Yok", 27-31 Ekim'de Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Bence Katil Öldürdü", Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Muallak" oyunlarını sahneleyecek.

İBB Şehir Tiyatroları, 28-31 Ekim'de Müze Gazhane Meydan Sahne'de "Gidion'un Düğümü", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Kahvaltıya Kalsana", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "Yaftalı Tabut", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Oscar", Ümraniye Sahnesi'nde "Ağrı Dağı Efsanesi" ve Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Savaş ve Barış" oyunlarını tiyatroseverlerle buluşturacak.

Tek perdeden oluşan ve 85 dakika süren "Baba" oyunu, bugün ve yarın Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde izlenebilecek.

Andreas Flourakis'in kaleme aldığı "Yapraklar" oyunu, 29 Ekim'de Tiyatro Keyfi Lab-Savaş Başar Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Sabahattin Ali'nin aynı adlı eserinden sahneye uyarlanan "Kürk Mantolu Madonna" oyunu, yarın Taksim Oda Tiyatrosu'nda izleyici karşısına çıkacak.

Konserler

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunun düzenleyeceği "Vefa Miras ve Yeni Dönem Konseri", yarın AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Şef Cem Tuncer yönetimindeki TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası, yeni sezonunun ilk konserini 28 Ekim'de AKM Tiyatro Salonu'nda verecek.

Kasımpaşa Mevlevihanesi'nde düzenlenecek "Semazen Töreni", 28 ve 30 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak.

Rock grubu Metallica'nın eserlerinin senfonik düzenlemelerle sahneye taşınacağı "Musa Göçmen SenfoRock Metallica" konseri, 31 Ekim'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek.

Klasik müziği çağdaş ve sinematik bir dille yorumlayan çellist Jodok Vuille, "Jodok Cello" projesiyle 1 Kasım'da AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda dinleyicilerle buluşacak.

Bekir Ünlüataer'in "Geçen Yüzyıl" konseri, 28 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Ozan Musluoğlu Quintet konseri 30 Ekim'de, Kerem Görsev Trio konseri 31 Ekim'de Zorlu PSM'de müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Türk rock müziği gruplarından Duman, 28 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.

Pop müzik sanatçısı Soner Arıca, 28 Ekim'de Jolly Joker Vadistanbul'da sahne alacak.

Türk rock müziği grubu Bulutsuzluk Özlemi, 30 Ekim'de Kadıköy Sahne'de müzikseverlerle buluşacak.

Sergiler

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Güngören Belediyesi işbirliğiyle Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen ve Albayrak Grubu'nun "adalet" kavramını merkeze alan eserlerinin yer aldığı "Adil-i Mutlak" hat sergisi, 1 Kasım'a kadar Güngören Gösteri Merkezi'nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

ASAŞSANAT tarafından hazırlanan ve 29 sanatçının alüminyumun çağdaş heykel sanatındaki yaratıcı olanaklarını ortaya koyan eserlerinin yer aldığı "13. Element" sergisi, 10 Kasım'a kadar İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Ara Güler'in "Küçük Macaristan" sergisi, Macar Kültür Merkezi'nde 12 Şubat 2027'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Osmanlı padişahlarının şiirlerini hat ve tezhip sanatıyla buluşturan "Saltanat Dizeleri" sergisi, Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi'nde 1 Kasım'a kadar gezilebilecek.

Ut ve çello virtüözü, bestekar ve ressam Şerif Muhiddin Targan'ın kişisel eşyalarından oluşan "Şerif Muhiddin Targan Sergisi", 9 Aralık'a kadar Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi'nde görülebilecek.

Koç Topluluğu'nun kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla hazırlanan "Yerli Sanayi, Uluslararası İtibar" sergisi, 7 Şubat 2027'ye kadar Rahmi M. Koç Müzesi'nde incelenebilecek.

Azerbaycanlı sanatçı Aybeniz Zeynalova'nın Gazze için hazırladığı eserlerden oluşan sergi ile NUN Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından İstanbul Valiliği işbirliğiyle düzenlenen "İnsanlığın Yükü: Dekolonizasyonun Bugünü" sergisi Rami Kütüphanesi'nde ziyaret edilebiliyor.

Arter'in koleksiyonundan derlenen ve dünyanın sonu fikrini varoluşsal, ekolojik ve politik boyutlarıyla ele alan "Sonra yok. Sonrası şimdi." başlıklı grup sergisi, 28 Mart 2027'ye kadar açık kalacak.

Kaynak: AA
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