İstanbul'da Bu Hafta Sanat Dolu Etkinlikler - Son Dakika
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İstanbul'da Bu Hafta Sanat Dolu Etkinlikler

İstanbul\'da Bu Hafta Sanat Dolu Etkinlikler

İstanbul, bu hafta birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak. İstanbul Devlet Tiyatrosu ve İBB Şehir Tiyatroları'nda birçok oyun sahnelenecek. Ayrıca, çocuk oyunları, müzikaller ve konserler de izleyicilerle buluşacak. Sergi severler ise Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde 'Gılaf-ı Reyya: Osmanlı'dan Günümüze Koku Şişeleri' sergisini ziyaret edebilirler.

06.05.2024 13:56
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İstanbul bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performanslara sahne olacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosunda (İDT) 12 Mayıs'a kadar "Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı", "Babamın Kelimeleriyle", "Oyuncu" (Ben-Feuerbach), "Bir Ruhun Hikayesi", "Meraklısı için Öyle Bir Hikaye", "Bence Katil Öldürdü" oyunları tiyatroseverlerle buluşacak.

İDT sahnelerinde ayrıca "Küçük Korku Dükkanı" müzikali ve "Çöp Canavarı" adlı çocuk oyunu sahnelenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında 9-12 Mayıs'ta "Kedi" ve "Şafakta Buluş Benimle", "Hayvanat Bahçesi Öyküsü", "Yarın ya da Yarın", "İkinci Perdenin Başı", "Diktat", "Biri, Hiçbiri, Binlercesi" ve "İkinci Perdenin Başı" oyunları izleyicinin beğenisine sunulacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yarın "Hayrola Karyola", 10-11-12 Mayıs'ta "Bella Figura" oyunları sahnelenirken, Zeytinburnu Kültür Sanat'ta 12 Mayıs'ta "Çalışkan Karıncalar" çocuk tiyatrosu sergilenecek.

Zorlu PSM'de yarın "Kel Diva", 9-10 Mayıs'ta "Balina", 11-12 Mayıs'ta "Toz" oyunları, Maximum Uniq Hall'de ise bugün "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", 10 Mayıs'ta "Şakşakçılar", 13 Mayıs'ta "Kel Diva" oyunları izlenebilecek.

Konserler

AKM'de yarın Levent Yüksel'in "30. Yıl Senfonik Konseri", İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) "Stabat Mater" konseri sanatseverlerle buluşacak.

AKM'de 10 Mayıs'ta "İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri Gala Konseri", 11 Mayıs'ta ise "Les Femmes En Pantolon" konserleri müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Zorlu PSM'de 9 Mayıs'ta "Üç Yıldız, Bir Prömiyer" konseri, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda - 10 Mayıs'ta "Henri Texier Trio", 11 Mayıs'ta "CRR Türk Müziği Topluluğu" ve "Gabor Tarkövi" konserleri İstanbullularla buluşacak.

Zeytinburnu Belediyesi 11 Mayıs'ta Merkezefendi Darulkurrasında, "Nağmedar: Enstrümantal Hicaz ve Nihavend Eserler" konserine ev sahipliği yapacak.

Devam eden sergiler

Kuveyt Türk Katılım Bankası katkılarıyla hazırlanan ve koleksiyoner Bekir Kantarcı'nın koleksiyonundan oluşturulan "Gılaf-ı Reyya: Osmanlı'dan Günümüze Koku Şişeleri" sergisi, Sultanahmet'teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde (TİEM) 22 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'ndeki "Yazan-Çizen Latif Demirci" sergisinde, sanatçının eserleri ve çizgi karakterlerin maceraları kronolojik ve tematik bir düzen içinde sunuluyor.

Macaristan Ulusal Film Enstitüsünün hazırladığı ve Macar sinemasının 120 yılını anlatan "Geniş Açı" sergisi, Macar Kültür Merkezi'nde görülebilecek.

Kaynak: AA

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