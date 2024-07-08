İstanbul'da Bu Hafta Sanat Dolu Etkinlikler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Bu Hafta Sanat Dolu Etkinlikler

İstanbul'da bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı birçok etkinlikle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performanslar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

08.07.2024 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı birçok etkinlikle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performanslar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 8-11 Temmuz'da "Tereddüt Çizgisi" film gösterimi, 12 Temmuz'da "Acaibü'l Temaşa" tiyatro oyunu izleyiciyle buluşacak.

Maximum Uniq Hall'de bugün ve yarın Şener Şen'in rol aldığı, Vasıf Öngören'in yönetmenliğini üstlendiği "Zengin Mutfağı" oyunu sahnelenecek.

Zorlu PSM'de gerçekleşen "Pluxee Sinema Günleri" kapsamında bugün "Nil'de Ölüm" ve 12 Temmuz'da "Wiplash" filmleri sanatseverlere sunulacak.

ADT Sahne'de bugün, yarın, 12 ve 13 Temmuz'da "İşte Juliet", "Frida Kahlo", "Bir Delinin Hatıra Defteri" ve "Bir İdam Mahkumunun Son Günü" oyunları tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Konserler

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde yarın Gökhan Türkmen, 10 Temmuz'da Manga, 11 Temmuz'da ise İbrahim Tatlıses sahne alacak.

Maximum Uniq Hall'de 10 Temmuz'da "Berkay", 11 Temmuz'da "Hania Rani", 12 Temmuz'da "Goran Bregovic Wedding and Funeral Band" konserleri dinleyiciyle buluşacak.

ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu'nda bugün Kenan Doğulu, yarın Sertab Erener ve Emre Kula konser verecek.

Sergiler

Azerbaycan Cumhuriyetinin 105. yılı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla hazırlanan Zafer Müjdesi sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 5 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sanatçı Hülya Yazıcı'nın küratörlüğünde Bağımsız Sanat Vakfında açılan "Küçük İşler/Büyük İşler" karma sergisi, 10 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Devlet Arşivleri iş birliğinde Kağıthane'deki Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığında açılan "Belge ve Fotoğraflarla Osmanlı Döneminde Makedonya" sergisi, sanatseverlerin ziyaretini bekliyor.

Ahbap Derneğinin "İlham Atölyesi" projesi kapsamında Adıyaman Gölbaşı Fen Lisesi'ndeki öğrencilerin hazırladığı eserler, Müze Gazhane'de sergileniyor.

Okçular Vakfı ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu iş birliğiyle düzenlenen Türk-İslam Okçuluğu Yazma Eser Sergisi, Rami Kütüphanesi'nde görülebilecek.

Kaynak: AA

İstanbul, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Bu Hafta Sanat Dolu Etkinlikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:04 Resmi sonuçlar geldi Fransa’da seçimlerin galibi “Filistin’i tanıyacağız“ diyen ittifakın lideri Resmi sonuçlar geldi! Fransa'da seçimlerin galibi "Filistin'i tanıyacağız" diyen ittifakın lideri
10:04 1 milyon kişi tehdit altında Beryl Kasırgası, ABD’yi alarma geçirdi 1 milyon kişi tehdit altında! Beryl Kasırgası, ABD'yi alarma geçirdi
08:58 Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor! Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı
08:54 Bakan Bolat’a fahiş fiyatları sordular, Afganlarla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı Bakan Bolat'a fahiş fiyatları sordular, Afganlarla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı
08:25 Bomba iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin TL’ye çıkarılıyor, rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak Bomba iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin TL'ye çıkarılıyor, rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
10:24 Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı
09:56 Cenk Tosun’dan çok konuşulacak EURO 2024 sözleri: Bunlar fragmandı Cenk Tosun'dan çok konuşulacak EURO 2024 sözleri: Bunlar fragmandı
09:54 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü tekne tatilinde dudak dudağa görüntülendi Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü tekne tatilinde dudak dudağa görüntülendi
09:53 Adidas, son teknolojilere sahip Euro 2024 yarı final ve final maçlarında kullanılacak yeni topu tanıttı Adidas, son teknolojilere sahip Euro 2024 yarı final ve final maçlarında kullanılacak yeni topu tanıttı
09:36 SWM Motor, Türkiye’de üretim için başvuruları tamamladı Hedef yılda 50 bin araç SWM Motor, Türkiye'de üretim için başvuruları tamamladı! Hedef yılda 50 bin araç
09:35 Köpeklerin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor Köpeklerin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor
09:25 Barbie filminin yıldızı Margot Robbie hamile Barbie filminin yıldızı Margot Robbie hamile
09:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesut Özil, Türkiye’de futbol okulu kuracak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesut Özil, Türkiye'de futbol okulu kuracak
08:41 Sevgi Katkıcı, Metin Akpınar’a açtığı babalık davasını kazandı Sevgi Katkıcı, Metin Akpınar'a açtığı babalık davasını kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 10:49:34. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Bu Hafta Sanat Dolu Etkinlikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement