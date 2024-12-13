İstanbul'da 'Change' Operasyonu: 18 Gözaltı

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İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, "change" yöntemiyle araçların bilgilerini değiştirip satışa çıkardıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçları ile çalıntı ve "change" araçlara yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 18 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında örgüt elebaşı Dursun K. ile yardımcısı Fikri A'nın da bulunduğu 18 şüpheli, Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Olay

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçları ile çalıntı ve "change" araçlara yönelik çalışma yapılmıştı.

Ekipler, piyasadan temin edilen veya yurt dışından getirilen kaza, deprem ve yangın gibi sebeplerden dolayı ağır hasar alıp kullanılamaz hale gelmiş bazı araçların, fabrikasyon bilgilerinin uyarlanarak "change" yapıldığını belirlemişti.

Zanlıların bu yöntemle kamu kurum ve kuruluşlarını aracı kılarak vatandaşa sattıkları 35 araçtan 7'sinin çalıntı, 22'nin yurt dışı menşeli, 5'nin hacizli-yakalamalı olduğu anlaşılmış, birinin ise menşei tespit edilememişti.

Çalışmalar sonucunda İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bolu ve Zonguldak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.