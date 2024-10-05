İstanbul'da Çifte Cinayet ve İntihar

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İstanbul'da iki kadını öldürüp Fatih'te surlardan atlayarak yaşamına son veren kişinin farklı tarihlerde 6 kez ruh sağlığıyla ilgili hastaneye gittiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Eyüpsultan ve Fatih'te Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldürüp Edirnekapı'da surlardan atlayarak hayatına son veren Semih Çelik'in (19) ruh sağlığına ilişkin kayıtlar ortaya çıktı.

Çelik'in, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'ne tedavi için gittiği belirlendi.

2023 ile 2024 yılları arasında 6 kez bu hastanede tedavi altına alındığı anlaşılan Semih Çelik'in ayrıca ilaç tedavisi de gördüğü tespit edildi.