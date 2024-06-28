İstanbul'da Derelerden Yayılan Kötü Koku ve Kirlilik

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İstanbul'da denize akan bazı dereler, sıcak havanın da etkisiyle çevreye kirlilik ve kötü koku yayıyor.

Sıcak havayla birlikte kötü kokunun arttığı bazı derelerdeki kirli su, kimi yerlerde İstanbul Boğazı'na, kimi noktalarda ise Marmara Denizi'ne akıyor.

Üsküdar Bosna Bulvarı'ndan Çengelköy Sahili'ne kadar uzanan Bekar Deresi'nin İstanbul Boğazı'na döküldüğü yerdeki kötü koku, çevre halkını ve esnafı rahatsız ediyor.

Boğaz'ı seyretmek için kıyıya gelenler kötü kokuya maruz kalırken, bölge esnafının kokunın etkisini azaltmak için çevredeki rögar kapaklarını paspaslarla kapattıkları görüldü.

Yıllardır bölgede oturan Şahman Demir, mazgalların üzerini kendi imkanlarıyla kapatmak zorunda kaldıklarını, aksi halde kokudan duramadıklarını anlattı.

Kokunun özellikle sıcak havalar ile lodusun etkili olduğu günlerde arttığını kaydeden Demir, "Bekar Deresi şu anda buradan akmıyor. Dereyi daha ileriden denize verdiler. Su akıntısı olmadığı, sadece lağım olduğu için daha berbat kokuyor. Albay Hüsamettin Ertürk Sokak'taki tüm mazgallar kapalı." diye konuştu.

Demir, kokunun son birkaç yılda iyice arttığını kaydetti.

"Lağım suyu, 20 mahallenin suyu gelip buradan geçiyor"

Semt sakinlerinden Tayfun Çakır da Çengelköy'ün üst kısmından gelen lağımın denize aktığını anlatarak, oluşan kötü kokudan şikayetçi olduklarını kaydetti.

Çakır, "Mazgalların halıyla kapanması yeterli değil. Bir şeyleri aşmamız lazım. Koku da var, denize atılan maddeler de var. Bize temizlik, hijyen gerekiyor. Vallahi kokudan boğulduk, artık yeter" diye konuştu.

Bölgede kurulan mahalle pazarında yıllardır esnaflık yapan Kemal Avcı, haftada bir gün pazara geldiklerini ancak akşamı zor ettiklerini söyledi.

Kokunun çok rahatsız edici bir boyuta ulaştığını vurgulayan Avcı, "Bu koku Çengelköy semtimize yakışmıyor. Bir ara Kuzguncuk da böyleydi, orası derine indirildi, koku giderildi." dedi.

Avcı, yaşanan durumun işlerini etkilediğini, kokunun yaz aylarında ve rüzgarlı havalarda daha da arttığını aktararak, "Dere suyu, lağım suyu, 20 mahallenin suyu gelip buradan geçiyor." diye konuştu.

"Millet sineklerle kardeş olmuş"

Kentin Avrupa Yakası'nda yer alan İstinye Deresi'nden yükselen koku da çevrede rahatsızlık oluşturuyor.

İstinye Mahallesi'nde Sarıyer Caddesi'nden başlayarak sahile kadar devam eden dere yatağı ve koyda biriken atıklar nedeniyle sıcak havalarda ve yağışın ardından kokunun arttığından şikayet eden vatandaşlar, sorunun çözülmesini istiyor.

Yıllardır bölgede yaşadığını kaydeden Zehra Fil, derenin çok kötü koktuğunu ifade ederek, özellikle akşam saatlerinde, yağmur yağdığında kokunun dayanılmaz boyutlara ulaştığını söyledi.

Seçim dönemlerinde sorunun giderileceğinin vadedildiğini dile getiren Fil, "Seçim bitiyor, hiçbir şey yapmıyorlar. Bir ilaçlama bile yok İstinye'de. Berbat. Millet sineklerle kardeş olmuş." ifadesini kullandı.

Zehra Fil, yoğun koku nedeniyle sıcak havaya rağmen dairelerinin pencerelerini açamadıklarını söyledi.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Fil, dere yatağının düzgün olmadığını belirterek, suyun biriktiğini ifade etti.

Mustafa Fil, mahallenin üst kısımlarından lağım ve pazar atıklarının dereye karıştığını söyleyerek, sıcak havalarda kokunun çok daha yoğun hissedildiğini kaydetti.

Bölgedeki bir iş yerinde çalışan Behçet Ceyhan da derenin kokusunun yaz aylarında arttığını ve rahatsız edici kokuyu her gün hissettiklerini söyledi.

Kurbağalıdere'nin bazı noktalarında yoğun kir

Kentin Anadolu Yakası'nda yer alan Kurbağalıdere'nin bazı noktalarında da su yüzeyinde çöplerin biriktiği, suyun renginin karardığı görüldü.

Dere içerisindeki bazı noktalara belediye ekiplerinin çöplerin geçişini önlemek için setler koyduğu gözlenirken, bu alanda kirliliğin yoğun şekilde birikmesi dikkati çekti.

Anadolu Yakası'nda yer alan ve Marmara Denizi'ne akan Göksu Deresi'nde de yer yer kirlilikler olduğu görüldü.