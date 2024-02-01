 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' cinayeti zanlısı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' cinayeti zanlısı yakalandı

İstanbul\'da \'Diyarbakırlı Ramazan Hoca\' cinayeti zanlısı yakalandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde çay ocağı işleten Ramazan Pişkin'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili olarak şüpheli olan E.B., polis tarafından gözaltına alındı. Zanlının daha önce işlediği suçlardan kaydı olduğu ve olayda kullandığı bıçağa da el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polislerin başarılı çalışmaları sonucu zanlının yakalandığını duyurdu.

01.02.2024 15:35
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da, "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin'i öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Kocamustafapaşa Caddesi'nde çay ocağı işleten Ramazan Pişkin'in iş yerinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ölümüne ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek zanlının kimliğini belirledi.

Şüphelinin 24 yaşındaki inşaat işçisi E.B. olduğunu tespit eden ekipler, Beyoğlu'ndaki bir adrese düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Hakkında "kasten yaralama", "tehdit", "mala zarar verme" ve "hırsızlık" gibi suçlardan 9 kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin olayda kullandığı bıçağa da el konuldu.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen E.B, buradaki işlemlerinin ardından Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin'in İstanbul'un Fatih ilçesinde dün uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybettiğini anımsatarak, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca'nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hoca'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kocamustafapaşa, İstanbul, Fatih, Güvenlik, İstanbul, Cinayet, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' cinayeti zanlısı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 16:23:30. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' cinayeti zanlısı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement