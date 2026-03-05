İstanbul'da Dron ile Trafik Denetimi - Son Dakika
İstanbul'da Dron ile Trafik Denetimi

İstanbul\'da Dron ile Trafik Denetimi
05.03.2026 08:02
Polis ekipleri, İstanbul'da dron destekli taralı alan denetimi yaptı, ihlaller tespit edildi.

İstanbul'da polis ekipleri sabah saatlerinde trafikte dron destekli taralı alan uygulaması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Sarıyer, Eyüpsultan ve Ümraniye'de taralı alan ihlali yapan sürücüleri dron ile denetledi.

Ümraniye'de Şile yolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımında taralı alanı ihlal ederek kaynak yapmak isteyen çok sayıda motosiklet ve otomobil sürücüsü ekiplerce durduruldu.

Sarıyer-Maslak TEM Otoyolu ve Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışında da ekipler uygulama yaptı.

Uygulama esnasında bazı sürücülerin, taralı alan ihlali gerekçelerini soran polis ekiplerine "İşe geç kalmıştım.", "Taralı alanı fark etmedim.", "İlk kez girdim, her zaman dikkat ediyordum.", "Kavşağı kaçırdım.", "Bir daha ihlal etmem." gibi gerekçeler sunduğu dikkati çekti.

Öte yandan, taralı alan ihlali yapanların çoğunlukla motosiklet sürücüsü olduğu görüldü.

Kontrolleri yapılan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da Dron ile Trafik Denetimi - Son Dakika

SON DAKİKA: İstanbul'da Dron ile Trafik Denetimi - Son Dakika
