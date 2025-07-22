İstanbul'da Dumansız Hava Sahası Denetimleri - Son Dakika
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İstanbul'da Dumansız Hava Sahası Denetimleri

22.07.2025 17:24
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İstanbul'da 'Dumansız Hava Sahası' uygulamaları kapsamında denetim ve bilgilendirme yapıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Dumansız Hava Sahası" eylem planı kapsamında il genelinde eş zamanlı denetim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Tütünle mücadele kapsamında yürütülen "Dumansız Hava Sahası" uygulamaları çerçevesinde, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu ve İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Burhan Küçükoğlu'nun yer aldığı heyet esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Ziyaretler sırasında hem iş yeri sahiplerine hem de vatandaşlara dumansız hava sahası uygulamaları, kapalı alanlarda sigara içme yasağı ve pasif içiciliğin zararları konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Zeytinburnu Merkez Efendi Caddesi'nde gerçekleşen ziyarette basın mensuplarına konuşan Vali Yardımcısı Hasan Gözen, başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere Sağlık Bakanlığının başlattığı "Dumansız Hava Sahası" kapsamındaki denetimlerle vatandaşların dikkatini artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Gözen, İstanbul'da denetimleri artırdıklarını belirterek, "İstanbul'da polisin de içerisinde olduğu 225 denetim ekibi oluşturuldu. Çapraz denetimler de dahil olmak üzere etkin bir şekilde ilerliyoruz. Buradaki amacımız halkımızın bilinç düzeyini yükseltmek, onların sağlığını korumak, genç nesilleri bu işlerden uzak tutmak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de önceden kara, deniz ve hava ulaşım araçlarında sigara içmenin serbest olduğunu anımsatan Gözen, "Yürütülen faaliyetler neticesinde toplumumuzdaki bilinç düzeyi de yükseldi. Bu tür nakil araçlarında şu an sigara kullanılmıyor. Lokanta, kafeterya gibi özel iş yerlerinde de ciddi anlamda denetim yaparak sigaranın bu alanlarda kullanılmasını önlemek için gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.

"Bağımlılıkla mücadele kapsamlı bir şekilde yürütülüyor"

Gözen, İstanbul'un 39 ilçesinde devam eden denetimlerle ilgili şunları kaydetti:

"39 ilçede, 225 denetim ekibiyle bu denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Ceza konusunda eğer denetim ekibinde polis ve zabıta varsa sigarayı kullanana ayrı, kullandıran iş yerine ayrı olarak ceza kesiliyor. Üç kademeli oluyor, birinci ihlalde belli miktar veriliyor, ikinci de bu miktar iki katına çıkıyor, üçüncü de ise birinci cezanın üç katı oluyor ve son ihlalde belli bir süre iş yeri kapatılıyor. En önemlisi bilinç düzeyinin yükseltilmesi. 2016-2017 yılından itibaren bağımlılıkla mücadele Türkiye genelinde kapsamlı bir şekilde yürütülüyor. Bunun içerisinde sigara, alkol ve teknoloji gibi bağımlılık var."

Aynı zamanda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce kent genelinde tütünle mücadele kapsamında 39 sigara bırakma polikliniği, 4 bin 600 aile hekimi, 29 sağlıklı hayat merkezi aracılığıyla sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara ücretsiz destek hizmeti veriyor.

Yılın ilk yarısında bu merkezlerde yaklaşık 20 bin kişiye sigarayı bırakma konusunda ücretsiz destek sağlayarak danışmanlık hizmeti verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Dumansız Hava Sahası Denetimleri - Son Dakika

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