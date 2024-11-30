İstanbul'da düzenlenen "Alem-i İslam Çalıştayı"nda İslam coğrafyasındaki sorunlar ele alındı - Son Dakika
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İstanbul'da düzenlenen "Alem-i İslam Çalıştayı"nda İslam coğrafyasındaki sorunlar ele alındı

İslam coğrafyasında yaşanan sorunları ele almak amacıyla düzenlenen "Alem-i İslam Çalıştayı", Türkiye genelindeki 23 okuldan lise öğrencilerini bir araya getirdi.

30.11.2024 16:46
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İslam coğrafyasında yaşanan sorunları ele almak amacıyla düzenlenen "Alem-i İslam Çalıştayı", Türkiye genelindeki 23 okuldan lise öğrencilerini bir araya getirdi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, derneğin Dış İlişkiler Komisyonu, Başkakşehir İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (BİHADER) ile Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliğinde "Tüm uyuyanları uyandırmaya bir tek uyanık yeter" sloganıyla organize edilen çalıştay, okulun konferans salonundaki açılış töreniyle başladı.

Çalıştayın açılışında konuşan Milli Eğitim Bakan Danışmanı Erol Erdoğan, henüz lise çağındaki gençlerin İslam aleminin sorunlarını konuşmak için toplanmalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türkiye'de hep gençlerden şikayet edildiğini, gençler aleyhinde konuşanların bu çalışmayı görünce mutlu olacaklarını ve ön yargılarından kurtulacaklarını kaydeden Erdoğan, gençlere, "Sizlere tavsiyem, ilgilendiğiniz ülke ile ilginiz ömrünüz boyunca devam etsin. Bundan sonra da o bölge ile ilgili okumalarınızı eksiltmeyin. İmkan olursa gidin, gezin. İleri yaşlarda o bölge ile ilgili çevrenizdeki en uzman kişi siz olun." önerilerinde bulundu.

ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Enes Abdurrahman Hibe, İslam aleminin karşılaştığı sorunları ortaya koymak ve bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla için bir araya geldiklerini belirtti.

Ümmetin birlikteliğinin sağlanması amacıyla İslam coğrafyasını mercek altına aldıklarını aktaran Hibe, gençlere seslenerek, "Asya, Afrika ve Balkanlardaki tüm Müslümanların sesi sizler olacaksınız. Ümitsiz olmayın, yaptığınız işe inanın. Çok önemli bir ilkeyi hatırlatmak isterim, çaresizseniz çare sizsiniz." ifadelerini kullandı.

Başakşehir Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Taburdemir, büyüklerinin sessizliğine rağmen gençlerin İslam dünyasının sorunlarını tartışmak üzere harekete geçtiklerini belirterek, programı organize eden gençlere teşekkür etti.

Alem-i İslam Çalıştayı Danışmanı Hilal Atıcı da çalıştayla hem İslam aleminin meselelerini konuşmak hem de kardeşliği pekiştirmek istediklerini ifade ederek, sorunlar karşısında şikayet etmek yerine çözümün bir parçası olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Programın sonunda Alem-i İslam Çalıştayı Koordinatörü Rukiye Yurunkaş ve Suriyeli Farah Omran, çalıştay tertip heyeti adına hazırladıkları bildiriyi Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde okudu.

Açılışın ardından oturumlarla devam eden çalıştayda, İslam dünyasının sorunları tartışılarak çözüm önerileri sunulmaya çalışılacak.???????

Kaynak: AA

istanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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