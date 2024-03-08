İstanbul'da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

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İstanbul’da zehir tacirlerine düzenlenen "Narkoçelik-5" operasyonlarında 4,6 ton uyuşturucu ele geçirildi, 8 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı.

08.03.2024 11:11  Güncelleme: 11:22
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik düzenlenen "Narkoçelik-5" operasyonlarında 4 tondan fazla metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

BAKAN YERLİKAYA OPERASYONU DUYURDU

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamanın devamı şu şekilde; "Operasyonlarda 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 8 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı.

İstanbul'da dev operasyon! 4 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 8 imalatçı yakalandı

"ÜLKEMİZİ SOKAK SATICILARINDAN TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ"

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.

3 FARKLI ADRESE BASKIN YAPILDI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ili Beylikdüzü, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçelerinde 3 farklı adrese düzenlenen "NARKOÇELİK-5" operasyonlarında; 108 çuval halinde üzerlik tohumuna emdirilmiş 4 ton 420 kg metamfetamin, 146 kg sıvı metamfetamin, 38 kg reçine halde metamfetamin ve165 kg aseton maddesi ele geçirildi.

İstanbul'da dev operasyon! 4 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 8 imalatçı yakalandı

"ALLAH AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN"

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle."

İstanbul'da dev operasyon! 4 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 8 imalatçı yakalandı
İstanbul\'da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

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Son Dakika Güncel İstanbul'da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • soner yavuz: maşallah herşeyde dini alet ediyorsunuz sonrada yaptıklarınız söylediklerinizle kendi kendinize çelişiyorsunuz 8 13 Yanıtla
  • Mevlut Emre: Soner dini alet eden yok adam sadece kahramanlara Allah ayaginiza taş deydirmesin demiş onu biz herzaman söylüyoruz sana ne batiyo onu söyle 12 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Yerlikaya'yı tebrik ederim. İçişleri bakanı olarak başımızdan eksik etmesin Allah onu. bir de şu dağdaki ayakkabı numaralarına kadar bildiklerimizi tek kalemde silse dünyadan daha da seveceğiz. 13 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: İstanbul'da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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