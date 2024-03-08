İstanbul\'da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik düzenlenen "Narkoçelik-5" operasyonlarında 4 tondan fazla metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

BAKAN YERLİKAYA OPERASYONU DUYURDU

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamanın devamı şu şekilde; "Operasyonlarda 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 8 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı.

"ÜLKEMİZİ SOKAK SATICILARINDAN TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ"

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.

3 FARKLI ADRESE BASKIN YAPILDI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ili Beylikdüzü, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçelerinde 3 farklı adrese düzenlenen "NARKOÇELİK-5" operasyonlarında; 108 çuval halinde üzerlik tohumuna emdirilmiş 4 ton 420 kg metamfetamin, 146 kg sıvı metamfetamin, 38 kg reçine halde metamfetamin ve165 kg aseton maddesi ele geçirildi.

"ALLAH AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN"

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle."