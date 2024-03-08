İstanbul\'da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik düzenlenen "Narkoçelik-5" operasyonlarında 4 tondan fazla metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.
Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamanın devamı şu şekilde; "Operasyonlarda 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 8 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı.
Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ili Beylikdüzü, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçelerinde 3 farklı adrese düzenlenen "NARKOÇELİK-5" operasyonlarında; 108 çuval halinde üzerlik tohumuna emdirilmiş 4 ton 420 kg metamfetamin, 146 kg sıvı metamfetamin, 38 kg reçine halde metamfetamin ve165 kg aseton maddesi ele geçirildi.
Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle."
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Samsun'un Asarcık ilçesinde düzenlenen operasyonda Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 8 sikke, 1 madalyon, 1 taşlı yüzük ile 5 USB bellek ve 6 bin 560 lira ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı ve ele geçirilen eserler Samsun Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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