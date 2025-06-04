Bayramda İstanbul'a mangal yasağı - Son Dakika
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Bayramda İstanbul'a mangal yasağı

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Bayramda İstanbul\'a mangal yasağı
04.06.2025 11:30  Güncelleme: 12:56
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Bayramda İstanbul\'a mangal yasağı
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İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı. Gül açıklamasında Kurban bayramlarında piknik ve mesire alanları dışında mangal yapmanın yasak olduğunu hatırlattı.

Vali Gül, Eyüpsultan'daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) düzenlenen basın toplantısında bayram tedbirleriyle ilgili açıklama yaptı.

ÇATALCA-ŞİLE İLE SİLİVRİ VE TUZLA'DA SAHİL TEDBİRİ

Vali Gül, "Can kurtaranın olmadığı, denize girmenin yasak olduğu yerlerde denize girmek maalesef üzücü sonuçlara, boğulmalara yol açabiliyor. Bu anlamda özellikle çocuklarımıza sahip çıkalım. Bizler bu konuda da ilgili kurum ve kuruluşlarımızla tedbirlerimizi aldık. Bayram süresince Sahil Güvenlik Komutanlığımız, 20 dalış timi, 35 kara timi, 5 yüzen unsur, 1 mobil radar, 1 helikopterle görev yapan toplam 473 personelimiz; Çatalca- Şile ile Silivri- Tuzla sahil hatlarında görev yapacak.

MANGAL YASAĞI HATIRLATMASI

Kurban bayramlarında piknik ve mesire alanları dışında mangal yapmak yasaktı. Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimi bayram süresince daha da artacak. Aldığımız tüm tedbirler ve vatandaşın duyarlılığı ile bu bayramı da İstanbul huzur içinde geçirecek. İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzurudur anlayışı ile canla başla çalışıyoruz. Suç ve suçlularla mücadelemiz devam ediyor. İlk başlığımız asayiş. Zaman zaman münferit suçlar olsa da bu geneli temsil etmiyor. Bu suçların önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasıdır önemli olan. 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre 8 suç yüzde 9 azalmıştır. Mal varlığına karşı 9 suç yüzde 27'ye yakın azalmıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bayramda İstanbul'a mangal yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ferudun ozmen:
    Eskiden bayramın tadı çoşkusu mutluluğu olurdu. Şimdi ise Ramazan bayramının adı şeker bayramı kurban bayramının adı et bayramı oldu. Kurban paylaşmaktır özünde ama şimdi millet kesip derin donduruculara atıp ziyafet çekmenin derdinde. Tabi ki sadece kesmeye gücü yetenler. Yetmeyen zaten et yemeğe hasret kuru ekmeğe şükür ediyor. 2 0 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    balkon da yasak mı kurban. 0 0 Yanıtla
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