İstanbul'da Emekli Polis Memuru Gasp Edilerek Öldürüldü - Son Dakika
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İstanbul'da Emekli Polis Memuru Gasp Edilerek Öldürüldü

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İstanbul Bağcılar'da emekli polis memuru Avşin Altuntaş, gasp edildikten sonra silahla öldürüldü. Saldırgan, Altuntaş ve arkadaşlarının telefonlarını gasp ettikten sonra kaçmaya başladı. Altuntaş'ın silahıyla havaya ateş etmesi üzerine saldırgan da silahıyla ateş ederek kaçtı. Emekli polis memuru hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şüpheli dahil 10 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

21.06.2024 20:52
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(İSTANBUL) - İstanbul Bağcılar'da emekli polis memuru Avşin Altuntaş'ı gasp ettikten sonra silahla öldüren saldırgan yakalandı.

Bağcılar'da emekli polis memuru Avşin Altuntaş, 19 Haziran Çarşamba gece saatlerinde, arkadaşlarıyla park halindeki otomobilde oturduğu sırada, silahlı bir kişinin saldırısına uğradı.

Göğsüne isabet eden kurşunla yere yığıldı

Saldırgan, Altuntaş ve arkadaşlarının telefonlarını gasp ettikten sonra kaçmaya başladı. Altuntaş'ın, silahıyla havaya ateş etmesi üzerine saldırgan da silahıyla Avşin Altuntaş'a ateş ettikten sonra taksiye binerek  kaçtı. Göğsünden yaralanan emekli polis memuru kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde, arabaya doğru ilerleyen saldırganın bir süre sonra araçtaki emekli polis memuru Altuntaş ve arkadaşının cep telefonunu alarak uzaklaştığı ardından da Altundaş'ın şüphelinin peşinden havaya ateş açtığı daha sonra da isabet eden kurşunla yere yığıldığı görülüyor.

10 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili yaptığı çalışmalarda Bahçelievler ile Kartal'da çeşitli tarihlerde  iş yerlerine silahlı saldırı düzenleyen ve aralarında Bağcılar'da Altundaş'ın öldürülmesi olayına karışan şüphelinin de bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet Kaleşnikof AK-47 marka tüfek, 1 adet Kaleşnikof AK-47 marka tüfeğe ait şarjör, 15 adet 7.62mm çaplı fişek, 5 adet tabanca şarjörü, 155 adet 9.19mm çaplı fişek ele geçirildi.

İstanbul\'da Emekli Polis Memuru Gasp Edilerek Öldürüldü
Kaynak: ANKA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar, İstanbul, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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