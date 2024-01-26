İstanbul\'da Emniyet Şeridi İhlali Yapan Sürücüye 6 Bin 439 Lira Cezai İşlem

İSTANBUL'da usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetimler yapıldı. Emniyet şeridi ihlali yapan bir sürücüye 6 bin 439 lira ceza yazıldı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere ve Mavi Hasta Nakil ambulanslarına yönelik denetimler yaptı. Üsküdar D-100 Karayolu Ünalan katılımda oluşturulan kontrol noktasında araçlar durdurularak izin belgeleri incelendi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere de ceza yazıldı. Emniyet şeridini kullanan bir sürücüye 6 bin 439 lira ceza yazıldı. Ekiplerin farklı noktalarda denetimleri sürüyor